Минск, 22 апреля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Руководство белорусского концерна «Белнефтехим» утверждает, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Белоруссии произошла поломка дорогостоящего оборудования. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает агентство «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

"В течение последних нескольких дней Мозырский НПЗ перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», — заявил представитель «Белнефтехима».

На заводе пояснили, что 20 апреля были зафиксированы пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, который состоит из шести секций, на установке ЛК6У № 2 секции С-100.

Утверждается, что специально созданная комиссия нашла признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок. Эксперты связывают появление коррозии с некачественной российской нефтью, в которой было обнаружено превышение содержания хлорорганики. Специалисты занимаются ремонтом оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Белнефтехим» заявил о том, что по нефтепроводу «Дружба» из России стала поступать некачественная нефть, в которой существенно превышено содержание хлорорганики. Теперь белорусская сторона намерена обсудить с российской компанией «Транснефть» вопрос компенсаций.