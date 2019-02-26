Нижний Новгород, 26 февраля, 2019, 23:49 — ИА Регнум. В общественных слушаниях по проекту строительства низконапорного гидроузла на Волге, которые прошли в Сормовском районе Нижнего Новгорода, приняли участие вице-губернатор Сергей Морозов, глава министерства экологии и природных ресурсов Денис Егоров и министр транспорта и автомобильных дорог Вадим Власов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области. На встречу с чиновниками и проектировщиками пришли около 160 человек.

Dront.ru Сормовичи сказали плотине – НЕТ!

«Мы не услышали ответы на многие вопросы, в том числе на те, которые губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучивал на встрече с заместителем министра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым», — сказал по итогам обсуждений вице-губернатор, обращаясь к генеральному директору компании-проектировщика «Техтрансстрой» Виктору Морозову.

В частности, он уточнил, что власти интересует, как строительство гидроузла скажется на каждом конкретном домовладении и напомнил, что губернатор требует отражения конкретных мероприятий по каждому населенному пункту и доведения их до местных жителей и властей.

В основном вопросы граждан касались перспектив, которые их ожидают после завершения строительства: что будет с домовладениями, с садовыми дачными участками, с территориями расположенных в районе кладбищ, механизм вывоза песка в процессе строительства, прогнозная оценка состояния Копосовской дубравы.

Морозов же убеждал собравшихся, что подтопления застроенных территорий не будет, при этом он отметил, что мониторинг будет проводиться уже после завершения строительства объекта, тогда и будет определена «адекватность» предложенной проектировщиком схемы, сообщает nn.ru. В то же время Морозов неоднократно уточнил, что ваши проблемы — скотомогильники с поднимающимся уровнем грунтовых вод, кладбища — это результата накопленного вреда, а не дело рук проектировщиков. Ситуация сама по себе плохая, но хуже в результате строительства не будет.

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Об экологических рисках, которые, по мнению даже вице-губернатора, недостаточно проработаны проектировщиком, сказал руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

По его словам, в зону подтопления попадают около 10 археологических памятников, будет гарантированно уничтожена Городецкая дубрава — памятник природы регионального значения, зимой подо льдом сезонного водохранилища будет погибать все живое, а градостроительная норма, которая позволяет подъем уровня грунтовых вод на 2 метра применена к лесной зоне, что, естественно, погубит деревья. По мнению Каюмова, эта «хитрость» поможет сэкономить при строительстве, на которое выделяется 43 млрд рублей.

«Сама история с проектированием этого объекта — странная. Я вас спрошу: сколько стоит построить дом? Вы скажете: смотря какой дом. А тут мы еще не знаем, какой будет построен дом, но уже все знают, сколько на него надо денег», — обратил внимание на еще одну странность эколог.

С резкой критикой выступили депутаты от Балахны, но им посоветовали проработать совместно с заказчиком и правительством региона конкретные мероприятия, которые позволят улучшить сложившуюся уже на сегодняшний день достаточно сложную ситуацию в части подтопления территорий для местных жителей.

Депутаты же призывали не бросать жителей Балахны, население которой в ходе шестичасовых слушаний пришло к выводу, что проекта быть не должно.

«Только по оценке хозяйствующих субъектов потребуется 330 млрд рублей на ликвидацию негативных последствий. Ваш глава администрации предлагает вам бросить нас и смотреть только на свою территорию. Я вас призываю: не бросайте нас. Этот проект втягивает нашу область в громадные эксплуатационные затраты. Мы сейчас находимся в постоянном подтоплении — то же самое будет у вас», — прогнозируют балахнинцы.

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В итоге Морозов заверил, что обсуждаемые на слушаниях проблемы лягут в основу материалов для продолжения переговоров с заказчиком гидроузла.

Кроме того, правительство настаивает на том, чтобы окончательный проект был также вынесен на обсуждение жителей.

Напомним, из-за обмеления Волги остро стоит вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища (63 метра вместо 68) этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство.

Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии отстаивают 68-ю отметку, подчеркивая, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени».

Энергетики подчеркивают, что при подъеме Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м данная проблема «решается надежно»: в соответствии с первоначальным замыслом проектировщиков Волжско-Камского каскада, Волга на этом участке становится судоходной в течение всего навигационного периода. Кроме того, одновременно решаются и другие острые вопросы: экологии, водорегулирования, энергетики.

Против подъема уровня водохранилища на 68-ю отметку возражают власти Нижегородской области и Марий Эл, опасаясь затопления территорий регионов.

Нижегородский губернатор говорит о строительстве низконапорного гидроузла не просто как об альтернативном варианте решения проблемы, который, к слову, рассматривался более чем десять лет назад и предполагал еще строительство моста в регионе, но не прошел госэкпертизу, а предлагает объект в качестве единственно возможной альтернативы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на слушаниях в Балахне с критикой предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту выступила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Чиковитова.

Она отметила, что уже сейчас в Балахнинском районе уровень стояния грунтовых вод на большой территории составляет 1,5−2 м, в зоны возможного подтопления попадают четыре действующих кладбища, промышленные предприятия, шламонакопитель, места складирования навоза и хозяйственно-бытовых отходов. Подпор воды в Волге приведет к увеличению площади подтопляемых территорий, а, соответственно, может увеличить объем поступающих в реку загрязненных стоков. Состояние сетей водопровода и канализации создаст реальную угрозу, связанную с природно-очаговыми заболеваниями и кишечными инфекциями, включая вирусный гепатит А. А это уже несет прямую угрозу жизни и здоровья населения района.

Причем о замечаниях к предварительным материалам ОВОС по итогам слушаний в Городце уже говорил и глава нижегородского минэкологии Егоров.

По мнению Вадима Никанорова, занимавшего ранее пост и. о. руководителя Федерального агентства водных ресурсов, поднятие уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м с имеющихся 63 метров «было бы выгоднее», но на сегодня «невозможно». В то же время, от отмечал, что обе отметки — 63 метра и 68 метров — являются проблемными.

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Согласно схеме низконапорного гидроузла, представленной на несостоявшихся слушаниях по проекту 5 декабря, основное русло реки в районе острова Ревякский планируется перекрыть дамбой, а шлюзы построить на острове, что его практически уничтожит. Аварийный слив воды будет направлен в пойму.

Проблемой, по мнению ряда экспертов, станут карстовые провалы, ведь уже в настоящее время в подвалах домов на улицах Коммуны, Достоевского, 8 Марта, в поселке Кооперативном стоит вода. Причем объекты возводились последние 30−40 лет с применением защиты, но на существующий уровень опасности. А в связи с новыми подтоплениями опасность возрастает.