Ущерб Марий Эл по проблеме Чебоксарской ГЭС оценили в 689 млрд рублей

Йошкар-Ола, , 15:17 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, посвященного вопросу целесообразности изменения НПУ (нормального подпорного уровня) водохранилища при завершении строительства Чебоксарской ГЭС. Евстифеев считает подъем до 68-й отметки недопустимым, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Отмечается, что подъем воды приведет к негативным последствиям для региона. В частности, под воду уйдут свыше 37 тыс. гектаров леса и земель сельскохозяйственного назначения, три особо охраняемые природные территории, 25 объектов культурного наследия, а также два сибиреязвенных скотомогильника, вскрытие и перемещение которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

В зоне подтопления окажутся жители трех районов республики и возникнет необходимость переселения. Речь идет о 480 домовладениях в 15 населенных пунктах Юринского, Горномарийского и Килемарского районов региона.

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При этом, по данным министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл, размер вреда окружающей среде республики в случае завершения строительства Чебоксарской ГЭС на повышенной отметке оценивается в 689 млрд рублей.

Напомним, ранее стала известна позиция других участников, интересы которых касаются строительства Чебоксарской ГЭС. Власти Нижегородской области в лице нового губернатора Глеба Никитина последовательно выступают против проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС, связанного с подъемом НПУ как до 68 м, так и до каких-либо иных отметок. В нижегородском правительстве напомнили, что проект подъема уровня Чебоксарского водохранилища получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в 2013 году. Также известно, что на перенос трех объектов культурного наследия в районе сел Макарьево и Безводное потребуется около 2 млрд бюджетных рублей.

Чувашия по-прежнему называет 68-ю отметку «принципиальной позицией республики» и полагает, что сегодняшнее положение вещей не может устраивать никого. Власти республики уточняют, что на сегодняшнем уровне более трети площади водохранилища — это мелководье с глубинами менее 2 м, из-за этого не происходит его естественного самоочищения. Кроме того, разрушаются и приходят в негодность объекты инженерной защиты на всем протяжении от Чебоксар до Нижнего Новгорода, и нет нормального судоходства на Волге.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трех субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Чебоксарская ГЭС была объявлена в 1967 году всесоюзной ударной стройкой, а пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году.

Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Противостояние продолжается не менее десятка лет.

Казалось бы, окончательно точку в этом вопросе должно было поставить решение президента РФ Владимира Путина, который летом 2015 года дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра. Однако в августе 2016 года вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня в связи с расширением ГЭС.

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В настоящее время проблема всплыла в информационной повестке в связи с подготовкой Аналитическим центром при правительстве РФ «Доклада о результатах проекта «Выполнение технико-экономической оценки варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку НПУ 63,0 метра». В документе отмечается, что повышение отметки позволит увеличить среднюю многолетнюю выработку электроэнергии на Чебоксарской ГЭС и в целом на каскаде, снабдить дополнительной водой существующие оросительные каналы и снизит долю мелководья, что приведет к улучшению самоочищающей способности водоема.

Сохранение же отметки 63 метра продолжит процесс засоления почв, а рост доли мелководья ухудшит качество воды.

Причем авторы доклады подсчитали, что сохранение существующей отметки потребует 238,3 млрд рублей субсидий из федерального бюджета, а повышение до 68 метров — только 136,6 млрд рублей.

В совещании под руководством Козака, состоявшемся 1 октября, принял участие также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который в очередной раз подтвердил, что регион категорически возражает против подъема уровня водохранилища.

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