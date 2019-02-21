Москва, 21 февраля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Поднятие уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м с имеющихся 63 метров «было бы выгоднее», но на сегодня «невозможно». Об этом в интервью журналу «Гидротехника» сообщил и. о. руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

(сс) LostArtilleryMan Чебоксарская ГЭС

Никаноров отметил, что позиция ведомства основывается на научных исследованиях, что были проведены по Чебоксарскому водохранилищу, и ресурсному ведомству «было бы выгоднее поддерживать отметку 68 м, что обеспечивает дополнительные объемы возможных к использованию водных ресурсов», но в агентстве понимают, что «данная проблема обусловлена множеством других факторов», и признают, что «в настоящий момент поднятие уровня до 68 м невозможно».

Назвал глава Федерального агентства водных ресурсов и причину, почему невозможно поднятие уровня водохранилища.

«Большое количество инфраструктурных объектов, мостов было в свое время построено на других отметках, и при отметке в 68 м нужно будет менять всю инфраструктуру и регулирование водохранилища. Надо признать, что и отметка в 63 м далека от идеала. Большинство защитных сооружений при проектировании водохранилища было построено из расчета отметки 68 м. Но поскольку водохранилище не наполнялось на 68-метровую отметку, то и сооружения инженерной защиты не использовались, с годами разрушались и в настоящий момент не подлежат эксплуатации. И это при том, что территории, расположенные между отметками 63 и 68 м, во многих местах заселены людьми. Поднятие уровня до 68-й отметки потребует отселения огромного количества жителей, что связано также с большими капитальными затратами, с подготовкой территории после отселения людей и всеми вытекающими последствиями», — отметил он, уточнив, что обе «отметки сегодня являются проблематичными».

Вадим Никаноров также напомнил, что российское правительство уже приняло решение — «оставить уровень Чебоксарского водохранилища на отметке 63 м» и уже идут «работы по уточнению необходимости тех или иных мероприятий, чтобы зафиксировать уровень на этой отметке».

"В частности, изучается ситуация на предмет того, необходимо ли строить новые защитные сооружения, нужно ли ликвидировать защитные сооружения, когда-то построенные под отметку 68 м, и т. д. И, конечно, отдельно решаются различные вопросы, связанные со строительством низконапорного гидроузла для ликвидации проблемного участка в районе Городца. Буквально несколько дней назад проходило заседание Морской коллегии при правительстве РФ, где руководитель Росморречфлота докладывал о готовности к началу строительства, и решение о начале строительства было поддержано. Поэтому, я думаю, все дискуссии по отметке Чебоксарского водохранилища необходимо завершить и переходить к этапу обустройства водохранилища на имеющейся отметке», — резюмировал он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище располагается на территории трёх регионов Поволжья: Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. Представители первого из них совместно с энергетиками последовательно выступают за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на то, что другие меры не окажут должного, долгосрочного эффекта. Марий Эл и Нижегородская область многие годы выступают против повышения уровня водохранилища, ссылаясь на вероятное затопление территорий.

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В рамках решения проблемы с судоходством на участке Городец — Нижний Новгород, возникшей из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища и вынужденного лимитирования пропускной способности, нижегородские власти запланировали строительство низконапорного гидроузла. Проект стоимостью 43 млрд рублей попал в Стратегию развития внутреннего водного транспорта России. На сегодня в регионе прошли общественные слушания по вопросу смены зонирования генплана, а на 25 февраля намечены общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду. В феврале 2019 года на совещании в Москве представитель генпроектировщика — ООО «Техтрансстрой» отмечал, что в Балахнинском районе, который затронет строительство, гидрологическая ситуация сложная, нестабильная и требует постоянного мониторинга.

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