В НАТО голоса разума — всё тише, обвинения РФ — всё громче: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Тон антироссийской силе задают в НАТО;
- Германия поддерживает новые санкции против России;
- Лавров заявил, что провокация в Керченском проливе нужна Порошенко для выборов;
- США «помогут» Украине материально;
- Венесуэла развертывает армию вдоль границы с Колумбией.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1176.