Мадуро приказал начать развертывание армии вдоль границы с Колумбией

Каракас, , 12:29 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил вооруженным силам Боливарианской Республики заняться укреплением границы с Колумбией, чтобы не допустить провокации и вторжения американских сил. Об этом Мадуро написал накануне, 15 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Мадуро отдал приказ о разработке специального плана по развертыванию венесуэльской армии на границе с Колумбией.

«Наши силы должны быть развёрнуты, чтобы защищать свою землю и не допустить любых провокаций, о которых нам известно, или тех, о которых мы ещё не знаем», — заявил Мадуро.

Он также подчеркнул, что граница Боливарианской Республики должна быть неприкосновенной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Венесуэлы уверены, что США готовят вторжение в Боливарианскую Республику. Поводом для вторжения должна стать доставка грузов гуманитарной помощи, которую у США «попросил» спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.

При этом Гуайдо является американской марионеткой, и он провозгласил себя президентом Венесуэлы по указанию вице-президента США Майка Пенса.

Известно, что один из пунктов доставки американской гуманитарной помощи — это колумбийский город Кукута, расположенный на границе с Венесуэлой. Как, по замыслу американцев, грузы с гуманитарной помощью должны попасть из Кукуты в Венесуэлу пока не понятно, однако в районе Кукуты уже зарегистрирована активность американских войск.