Пушков: В НАТО задают тон антироссийские силы

Москва, , 03:34 — REGNUM В НАТО основную повестку формируют силы, требующие увеличить давление на Россию, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Барометр Мюнхенской конференции указывает на скачок в международной напряженности. Это ещё не «идеальный шторм», но уже предвещающие его свинцовые тучи. В НАТО задают тон те, кто требует увеличения давления на Россию. Остальные не решаются им противоречить. Голоса разума звучат всё тише», — заявил сенатор.

Пушков также отметил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности уже звучали обвинения в адрес России, в частности, глава минобороны Великобритании обвинил Россию в провокациях и нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Вот такие политики и ведут дело к новому ракетному кризису в Европе и даже возможному военному конфликту», — добавил он

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о попытках России якобы внести раскол между странами Евросоюза. Она также возложила ответственность на Россию за разрыв ДРСМД.

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