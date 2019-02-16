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США «помогут» Украине на $700 млн в 2019 году

Политика

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующие законы

США «помогут» Украине на $700 млн в 2019 году
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Экономическая помощь

Вашингтон, 16 февраля 2019, 11:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный конгрессом пакет законодательных актов о выделении Украине почти $700 млн помощи. Об этом накануне, 15 февраля, сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне.

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — сказано в сообщении на странице украинского посольства в США в социальной сети Facebook.

Средства выделяются по нескольким статья расходов американского бюджета. Смета помощи в объеме $445,7 млн утверждена в «Законе об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год».

Из этих средств $115 млн направлены на предоставление Украине военно-технической поддержки по программе «Международное военное финансирование».

В военном бюджете США на 2019 финансовый год также есть статья расходов на военную помощь Украине. Там сказано о помощи на $250 млн.

Таким образом, совокупный объем целевой финансовой «помощи» США в адрес Украины в 2019 финансовом году составляет $695,7 млн.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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