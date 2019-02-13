Сибай, Башкирия, 13 февраля, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Накануне в поселке Аркаим прошла очередная встреча с горожанами администрации города, одна из многих, которые проходят чуть ли не каждый день. Регулярно в них принимает участие глава администрации города Рустем Афзалов, однако в этот раз представитель городского руководства практически отругал сибайцев за видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

Prezident.org Рустем Афзалов

В частности, Афзалов, отметил, что сегодня мы говорим о других вещах, которые не связаны с экологией. Намекая, видимо, на организатора схода, не называя фамилий, сказал, что «появляются какие-то экскременты, которые откуда-то выходят, которых никогда не было видно, и хочется их порой спросить: а где вы были до этого».

«Вот эти митинги, которые были проведены… Эти люди приходят сюда и начинают между нами строить рознь, ненависть… Мне как жителю Сибая больше всего обидно, что какие-то непонятные люди, которые к Сибаю даже отношения не имеют, на этом делают какой-то имидж, пиар», — отчитывал горожан за доверчивость Афзалов, вежливо, но настойчиво.

«И особо больно, когда столько делается всего республикой… У нас врачи здесь, Радий Фаритович здесь (врио главы Башкирии Радий Хабиров — прим. ИА REGNUM ), еще нигде в республике он не был столько раз, переживая за судьбу нашего города. Сегодня объекты, которые стояли, они сдвинулись у нас. На этом фоне, при такой поддержке со стороны республики, кому-то это, видимо не нравится, кто-то хочет вытереть об это ноги», — полагает глава администрации.

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«Но, смотрите, никто этот вопрос не решит кроме нас. Ну кто еще здесь пришел со стороны и решил наши вопросы… Не надо этого позволять. Я прошу, не надо этого позволять. И вот тот митинг, который был в выходной день у нас, вот это было вообще неправильно», — выразил, наконец, основную мысль Афзалов.

Все же глава администрации убеждал, что говорит от имени жителей Сибая, «переживает, комбинат у нас тоже один». Активной участнице собраний, которая отметила, что была на всех и ответ ни на один из своих вопросов не получила, указал — «просто будьте сибайцем и без истерики».

«Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли», — сказал Афзалов.

Причем кто-то и поддержал главу администрации.

«Я тут жила 22 года, 20 лет работала председателем, каждый дом знаю. Только когда газ доходит… А так у нас тут хорошо», — желая сгладить наметившийся конфликт, высказалась женщина в возрасте.

Другой участник встречи отметил, что ему удалось увидеть проект «частичной мокрой консервации» карьера, однако в нем нет никаких упоминаний о том, что при проведении работ будет выделяться парогазовая серная смесь. А между тем с 8 февраля, когда начался процесс подтопления карьера, превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы и сероводорода фиксируется практически каждый день.

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Работы по затоплению карьера ведет Учалинский ГОК (горно-обогатительный комбинат, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), проект подтопления карьера разрабатывало ОАО «Уралмеханобр» (научно-исследовательский институт в Екатеринбурге, также входит в холдинг УГМК).

Технический директор комбината Ильяс Ахмедьянов, отвечая на вопрос о том, почему к решению проблемы не привлекают федеральные средства МЧС для ликвидации очагов тления руды, авиацию, международные организации, сказал, что «это не обычный пожар, это химическая реакция, она происходит на дне карьера».

Он напомнил, что разработка в карьере не ведется с 2003 года, просто так прилететь и потушить не получится.

«С тех пор обрушились борта карьера, у нас нет туда дороги, чтобы спуститься на дно карьера. Борта обрушены и примерно 100 м дна карьера (в высоту) завалены горной массой. Под этой массой находятся прибортовые запасы, оставленная когда-то часть руды. Вот эта руда окисляется и выделяет тепло, газ. И поэтому наше решение именно подтопить снизу, не сверху, а снизу. Это займет определенное время… Но для нас эта задача решаемая, мы ее решим», — убеждал и в то же время успокаивал граждан Ахмедьянов.

Другой житель города напомнил, что устанавливались несколько сроков, сначала — еще в декабре 2018 года представители комбината уверяли, что проблема решаема в течение трех недель, потом до 1 февраля, потом до 20 марта и отметил, что серный смог даже сейчас видно «невооруженным глазом».

«Контрольный срок — 20 марта», — повторил несколько раз как мантру представитель комбината. При этом представитель УГОК сказал, что после ликвидации очагов и откачки воды с использованием установки очистки работы в карьере будут продолжены.

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«Мы должны возобновить работу шахты, по крайней мере, шахта должна работать, город должен жить. Мы заключили договор с научно-исследовательским институтом на стратегию дальнейшей отработки месторождения. Там запасы сегодня есть», — заключил Ахмедьянов. Определять прекращение химической реакции окисления будут по состоянию воды.

Жители просили предоставить видео процесса подтопления шахты, но им было отказано — «это небезопасно». Афзалов предложил альтернативный вариант — опубликовать схему подтопления, которую УГОК предоставил администрации Сибая.

Глава администрации уверял, что превышения ПДК соединений серы краткосрочные.

«Сейчас чувствуем, через десять минут замерили — показывает ноль», — утверждает Афзалов.

Жители на каждом собрании говорят о болезнях детей, о недостатке врачей. Жалуются, что на звонки по телефону 112, куда обращаются горожане по рекомендации властей в случае распространения запаха серы, уже никто не реагирует — не приезжают делать замеры. Ситуация с предоставлением путевок в санатории непрозрачная.

В конце встречи, после обсуждения всех вопросов с горожанами, Афзалов вновь вернулся к теме митинга и к личности его организатора.

«Люди хотят всколыхнуть эту ситуацию, заработать на ней деньги. Мы должны сказать им «нет». Мы должны их игнорировать… Уголовник, регулярно избивает свою жену, имеет пять уголовных дел. И вот этот, извиняюсь за выражение, козел, стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны», — не унимался глава администрации и припечатал еще и «уголовной рожей».

Любопытно, что в официальной группе администрации Сибая в одной из социальных сетей, а также в газете «Сибайский рабочий» появился текст-осуждение от одного из местных жителей — почетный гражданин Сибая, строитель Эмиль Мавлеткулов выступил с «резкой критикой в адрес политических сил, которые пытаются расшатать ситуацию в городе на фоне экологической проблемы».

«У нас есть проблемы, есть загазованность, но мы видим, что власти делают. Начали затапливать карьер, на карьере камера висит, все видно, есть дымка или нет. Мой сын наладил мне компьютер, и я смотрю в интернете прямые трансляции встреч с населением, они постоянные. Врачи из Уфы приехали, мы свои болячки, даже застарелые, подлечили. Детей на проверку к нам везут из всех районов поблизости и всех принимают. Путевки в санаторий многим дали», — охарактеризовал ситуацию уважаемый многими горожанин.

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А в целом ситуацию в Сибае все равно можно охарактеризовать как «экологическую катастрофу». Многие жители жалуются на то, что тяжело дышать, просят ввести ЧС, отправить всех детей на карантин, поскольку многие после школы приходят домой с рвотой, не прекращается кашель. Но все уповают на 20 марта и февральские ветра, которые унесут смог из города, или не унесут.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В чем они заключались, в прокуратуре не уточнили.

После визита в Сибай врио главы Башкирии Радия Хабирова ситуация сдвинулась с мертвой точки — жителям города начали раздавать бесплатные медицинские маски и активированный уголь, детям в образовательных учреждениях выдается молоко. Было принято решение о частичном подтоплении карьера. Причем на встрече с жителями Хабиров заявил, что вопрос о прекращении работы сибайского филиала Учалинского ГОК не стоит. И власти по-прежнему не видят необходимости объявлять режим ЧС.

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Жителям, дома которых расположены в радиусе не более 1 км от карьера, обещали путевки в Крым и республиканские санатории. 500 детей поедут поправлять здоровье в санатории Крыма в феврале — марте текущего года. Ранее 50 детей отправили в пульмонологический санаторий в Ишимбай. Население Сибая составляет 63 тыс. человек.

3 февраля в шахте было найдено тело 32-летнего рабочего, который погиб при неустановленных обстоятельствах. У погибшего остались жена и годовалая дочь. Расследование проводит следственное управление СКР по Башкирии, пока произошедшее квалифицируется как несчастный случай на производстве. На встрече с жителями представитель УГОК говорил, что этим несчастным случаем будет заниматься комиссия Ростехнадзора.

На сходе 10 февраля, отчаявшись решить проблему усилиями местных властей и представителей комбината, жители города записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Помогите нам, примите меры», — просят президента жители Сибая.

Кроме того, на одной из платформ гражданских инициатив опубликована петиция, адресатами которой вместе с президентом России являются Минэкологии и Министерство природопользования, Ростехнадзор и МЧС РФ.