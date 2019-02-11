Назаров: УГОК должен компенсировать жителям и Сибаю ущерб

Москва, , 09:18 — REGNUM Именно УГОК должен позаботиться о решении проблем жителей, связанных с экологическим бедствием в Сибае (Башкирия), считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

«Но в любом случае УГОК сейчас должен не только ускориться в решении проблемы, как настаивает глава региона Радий Хабиров, но и позаботиться обо всех последствиях: провести массовую диспансеризацию для всех жителей, взять на себя все медицинское обслуживание и дальнейшие профилактические мероприятия, а также компенсировать экономике городе понесённые потери», — написал Назаров в Facebook.

Он уверен, что замалчивание, постоянное оттягивание решения в итоге привело к панике сибайцев, которые почему-то должны сейчас расплачиваться своим здоровьем за чужие ошибки и промедления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители города Сибая в Башкирии выступили с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь им с ситуацией в городе, которая складывается из-за 23-кратного превышения диоксида серы в воздухе.

Проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Священная корова» для Радия Хабирова – бизнес