Токио, 8 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Правительство Японии не стало отвечать на запрос депутата верхней палаты национального парламента Хироюки Кониси о том, являются ли южные Курильские острова «исконной территорией» страны. Официальный Токио заявил, что любые комментарии по этому вопросу могут помешать переговорному процессу с Москвой. Об этом говорится в подготовленном кабинетом министров ответе, на который ссылается телерадиокомпания NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной территорией» Японии

«Воздерживается от ответа в связи с существующими опасениями, что это может навредить дальнейшим переговорам с Россией», — отмечено в документе.

Напомним, накануне, 7 февраля, на общенациональном съезде за возвращение «северных территорий» впервые не стали использовать ставшую традиционной фразу о «незаконной оккупации» Россией островов. Это может быть связано с улучшением отношений между двумя странами.

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Япония отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»

Как сообщало ИА REGNUM, претензии Токио на острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи) являются основным препятствием для заключения мирного договора между Японией и РФ.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ позволил себе заявить в японском парламенте, что на острова южной части Курильской гряды «распространяется суверенитет Японии». При этом Москва считает, что суверенитет России над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.