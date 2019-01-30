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Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной территорией» Японии

Политика

«Изменений в этой позиции нет

Абэ заявил, что южные Курилы являются «исконной территорией» Японии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Синдзо Абэ

Токио, 30 января 2019, 09:49 — REGNUM  Япония настаивает на том, что суверенитет страны распространяется и на северные территории (южные Курильские острова), заявил 30 января японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Северные территории — это территории, на которые распространяется наш суверенитет, — заявил Абэ во время выступления в нижней палате парламента. — Изменений в этой позиции нет».

Он добавил, что позиция Токио заключается в том, чтобы «определить принадлежность четырех островов» и на этой основе заключить мирный договор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии с упорством пытаются добиться от российских властей отторжения в пользу Токио части Сахалинской области — как минимум четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи (группа из 22 малых островов), а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов.

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Курильские острова и Япония
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