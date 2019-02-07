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Япония отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»

Политика

Это связано с улучшением отношений между двумя странами

Япония отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Токио, 7 февраля 2019, 08:27 — REGNUM  В Японии на общенациональном съезде за возвращение «четырех северных островов» (Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи) впервые не стали использовать фразу о «незаконной оккупации» островов Россией, сообщает Kyodo.

По данным издания, это связано с улучшением отношений между двумя странами и интенсивным переговорным процессом по вопросу заключения мирного договора. Съезд проходит ежегодно 7 февраля, в нем принимают участие премьер-министр страны, министр иностранных дел и другие члены правительства.

Напомним, часть Сахалинской области России — четыре острова Курильской гряды и исключительная экономическая зона вокруг них — является объектом настойчивых территориальных претензий Японии. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности их России не обсуждается.

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Курильские острова и Япония
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