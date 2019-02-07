Сахалинские власти инициируют открытый опрос о принадлежности Курил

Южно-Сахалинск, , 18:53 — REGNUM Власти Сахалинской области решили провести открытый опрос жителей Курильских островов, чтобы прекратить дискуссию о принадлежности архипелага, сообщает Первый канал.

С тем, что Курильские острова — часть России, много лет не соглашается Япония, прежде всего, поэтому до сих пор не заключен мирный договор. В Токио отказываются признавать итоги Второй мировой войны.

«Курилы — это российская земля, в этом нет никаких сомнений. Я знаю мнение курильчан по этому вопросу. Хочу сказать, что существует сегодня обсуждение этого вопроса, политики за рубежом эти вопросы ставят, и поэтому мы должны окончательно с этим вопросом разобраться и поставить точку Для этого мы планируем провести открытый, публичный опрос курильчан с тем, чтобы эту дискуссию прекратить», — считает временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Уж мы-то, сахалинцы, тем более знаем в реальной жизни, а не понаслышке, а наяву, настроение наших курильчан. А настроение одно: Курилы — это Россия. Надо просто провести серьезный хорошо организованный, сплошной опрос всего населения Курильских островов, именно тех, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах. Пусть об этом узнает весь мир», — отмечает депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного отношению жителей Курильских островов к претензиям Японии на Курильские острова.

Абсолютное большинство (99%) жителей Курильских островов знают о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды, тогда как среди всего населения России эта доля составляет 79%.

В вопросе передачи южных островов Японии жители Курил выступают солидарно: 93% респондентов считают такое требование неприемлемым (среди россиян эта доля ниже — 77%).

Кроме того, 86% опрошенных утверждают, что обсуждать с Японией вопрос о том, кому должны принадлежать южные острова Курильской гряды, незачем, так как он давно решен.

По мнению большинства (89%) жителей Курил, российские власти не должны передавать Японии ни один из спорных островов Курильской гряды.

Читайте подробнее на эту тему: Абсолютное большинство жителей Курил выступает против передачи островов

Опрос, проведенный в 2017 году ИА REGNUM относительно уровня информированности и мнения россиян по вопросу принадлежности Курильской гряды — стоит ее отдавать японцам или нет, и если отдавать, то при каких условиях, однозначно выявил, что подавляющее большинство опрошенных граждан видят Курилы исключительно как территорию России.

Читайте подробнее: Если либералы окончательно победят в России, Курилы будут отданы Японии; Опрос ИА REGNUM: Курилы — русская земля