Санкт-Петербург, 4 февраля, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Наступивший февраль принес в Петербург новые снегопады, а все проблемы, с которыми столкнулись горожане и городские коммунальные службы в снежном январе, остались прежними. И они не позволяют петербуржцам и гостям города получить настоящее удовольствие от зимы, без риска травм или переломов.

Дарья Драй ИА REGNUM Проход закрыт! (у Спаса-на-Крови)

Власти Петербурга сегодня официально признают: даже самые сильные снегопады не могут считаться в Северной столице стихийным бедствием. И требуют от чиновников на местах, от коммунальных и дорожных служб перейти к круглосуточной уборке города

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь в снегу

Дарья Драй ИА REGNUM Работа туроператоров в зимнее время

Дарья Драй ИА REGNUM «Зебра» идет по гололеду

Мы подробно рассказывали о препятствиях и угрозах, подстерегающих людей на дорогах, тротуарах и крышах Петербурга, иллюстрируя свой рассказ фотографиями, 10 и 21 января.

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Дарья Драй ИА REGNUM Неубранная Дворцовая площадь

Сегодня, 4 февраля, фотокорреспондент ИА REGNUM прогулялся по центру города и увидел всё те же груды снега на дорогах и площадях, порой непроходимые от снежной каши и наледи пешеходные пути, свисающие над головой сосульки.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

Ленточки и знаки, обозначающие опасные места, как показывает практика последних дней, помогают уберечь граждан от травм далеко не всегда. Список пострадавших на зимних улицах Петербурга растет с каждым днем.

Дарья Драй ИА REGNUM Неубранная набережная канала Грибоедова

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Машины в сугробах

Тем временем комитет по благоустройству Петербурга рапортует о том, что в очистке улиц от снега используется аж целых 15 видов техники, а за работой дворников следят главы районных администраций.

Дарья Драй ИА REGNUM «Тигр» на уборке снега

Дарья Драй ИА REGNUM Снег на Дворцовой площади

Одного из них, главу Фрунзенского района, как уже сообщалось, сегодня уволил врио губернатора Александр Беглов, лично убедившийся в неудовлетворительной уборке этого района и не заставший ни одного чиновника в здании районной администрации в минувшее воскресенье.

«Плохая уборка — угроза безопасности населения. Мы должны сделать всё возможное, чтобы город был в надлежащем состоянии. В ближайшие дни вновь ожидаются снегопады. У нас с вами нет выходных, нет оправданий. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют», — заявил сегодня Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга, посвященном уборке улиц и дворов от снега и наледи.

По словам врио губернатора, качество уборки должно оцениваться не по количеству выведенной на улицы техники и объему вывезенного снега, а по критерию «чисто — не чисто», «скользко — не скользко».

Глава города сказал о плохой организации работы оперативных штабов в районах, отсутствии координации в работе уборочной техники, коммунальных служб и ГИБДД, из-за чего снег с крыш часто сбрасывается на уже вычищенные тротуары. «За всё отвечают главы районов. Это ваша зона ответственности», — подтвердил Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Дворцовой площади

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Напомним, в Петербурге улицы и дворы этой зимой убирают, по бумагам, 9,5 тыс. дворников и 1,8 тыс. единиц уборочной техники. Как признают в Смольном, городу необходимо закупить еще как минимум 1200 единиц уборочной техники, для обслуживания которой потребуется нанять на работу 2500 водителей-механизаторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в метель