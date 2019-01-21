Лёд и камень: Петербург продолжает проигрывать войну зиме

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Снег и гололедица на дорогах продолжают оставаться главной темой петербуржцев: страсти кипят в соцсетях и при выходе в офлайн. В понедельник, 21 января, к зимним «напастям» добавился еще и крещенский мороз, который, по прогнозу синоптиков, в ночь на 22 января может перевалить за отметку в минус 20 градусов.

О том, что происходило в понедельник на улицах в центре Петербурга, свидетельствует фоторепортаж корреспондента ИА REGNUM.

Власти Петербурга, столкнувшись с мощными снегопадами и 10-балльными пробками, в конце минувшей недели ввели режим повышенной готовности для реагирования на чрезвычайные ситуации и бросили в бой все имеющиеся резервы живой силы и техники.

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Для профильных чиновников и сотрудников дорожно-коммунальной сферы отменили выходные дни, врио губернатора Александр Беглов проводил в Смольном ночные и дневные совещания с главами районов, колесил по городу, инспектируя его уборку, встречался с руководителями крупных торговых комплексов, убеждая их взять под личный контроль уборку снега на прилегающих территориях, а также на крышах, чтобы не допустить обрушений, как это уже происходило в Петербурге восемь лет назад.

Наконец, максимальных усилий потребовали от муниципальных структур и управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, поскольку во многих городских дворах уже капитулировали перед натиском зимы. Между тем, как отметил в СМИ главный синоптик Петербурга Александр Колесов, «эта зима очень хорошая», конечно, гораздо более снежная, чем несколько предшествовавших ей «европейских зим», но никаких оснований говорить о какой-то аномалии нет: Петербург, как известно, самый северный мегаполис Земли, и удивляться зиме ему не к лицу.

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К чему привели все усилия городских властей по активизации уборки снега? Пока можно констатировать, что момент для своевременной уборки, которая позволяет предотвратить другие неприятные последствия в виде гололеда на дорогах и тротуарах, падения сосулек и схода снега с крыш, был упущен. Неубранный снег во время короткой оттепели подтаял, а потом замерз, превратив многие городские магистрали буквально в катки.

Даже в минувшее воскресенье уже после начала всеобщей авральной уборки на некоторых крупных магистралях образовались большие пробки из-за пробуксовки легковых автомобилей и грузовиков на подъем, заносов автотранспорта и, как следствие, ДТП.

Аналогичная непростая ситуация была и с очисткой от снега и наледи крыш, фасадов зданий и прилегающих территорий, объектов улично-дорожной сети. По данным Государственной административно-технической инспекции, которая за выходные побывала на 381 объекте, нарушения требований к зимней уборке выявлены на 64 кровлях нежилых зданий и 33 территориях. Виновникам начислены штрафы.

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Как уже отмечало ИА REGNUM, среди петербургских водителей в соцсетях начался ропот на доктрину бессолевой уборки, которой упорно придерживается городской комитет по благоустройству. Напомним, на бумаге всё выгладит замечательно: снег сразу после выпадения должен сметаться, оттесняться в лотковую зону дорог, откуда затем оперативно вывозиться. Очищенная дорога обрабатывается песко-соляной смесью, содержание соли в которой минимально.

На деле же в эту зиму получилось иное: снег счищать с дорог просто не успевали, потому что большую часть суток они заполнены автотранспортом, а лотковая зона во многих местах круглосуточно запаркована. В итоге, как уже говорилось, намертво примёрзшая к асфальту наледь, которую не берет уже никакая уборочная техника. Помогло бы временной обильное соление — но дорожники упорно от него отказываются.

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«Когда соль вернут и реагенты?» — пишут в соцсетях автомобилисты, чувствующие, как проскальзывают колеса автомобилей, видящие, к чему приводят заносы на дорогах. «Очень зря отказались, ехать вообще нереально, гололед», — добавляют другие.

«Тут надо не к старому-плохому возвращаться, а наконец-то скопировать опыт Финляндии (полностью)», — предлагают горожане, имея в виду посыпание дорог гранитной крошкой. Но, как не раз говорили петербургские чиновники, этот опыт целиком перенять невозможно в силу иной системы уличной канализации в России, которая будет просто забита крошкой.

«Наши не могут как в Финляндии. Пусть хоть как-нибудь могут тогда. Не могут чистить, пусть солят», — приходят к выводу петербуржцы.

«Решили соль не сыпать, просто убирать снег с дорог, но все начинания как всегда натолкнулись о суровую действительность — реагентов нет, но и дороги не чистят», — констатируют наблюдательные жители Петербурга.

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