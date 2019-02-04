Беглов уволил главу района, жители которого жаловались на плохую уборку

Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 4 февраля, отправил в отставку главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. Это произошло после воскресного объезда Фрунзенского района, в ходе которого Беглов осмотрел проезжие части вдоль тротуаров, увидел нерасчищенные пешеходные зоны и дворы жилых домов, пообщался с возмущенными горожанами.

На прошлой неделе «горячая линия» жилищного комитета и комитета по благоустройству, принимающая обращения граждан в связи с плохой уборкой города от снега и наледи, больше всего претензий приняла именно от жителей Купчино (Фрунзенский район).

Как отметили в пресс-службе Смольного, много жалоб пришло из этого района на плохую уборку улиц, особенно тротуаров, подходов к магазинам, а, кроме того, люди лично пожаловались Беглову на очереди в травмпунктах, куда стоят многочасовые очереди из граждан, получивших травмы на скользких улицах.

В оперативном штабе в администрации района, куда после объезда приехал врио губернатора, он застал только уборщицу и представителя прокуратуры. Тем временем над аркой на Тамбовской улице, где расположен местный Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька.

Неудовлетворительная организация работы по уборке города от последствий снегопадов — не только во Фрунзенском, но и в других районах и муниципальных образованиях.

«Главы районов отвечают за всё. Мы должны работать в экстремальных ситуациях, без выходных. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют», — подчеркнул Александр Беглов.

Сегодня в Смольном состоялось рабочее совещание с членами правительства Санкт-Петербурга, которое было посвящено проблемам уборки города от снега и наледи.

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