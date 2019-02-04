Киев раскрыл обман Запада, РФ уточнила требования к Японии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Японию призвали признать суверенитет России;
- Запад в очередной раз обманул Киев;
- О том, кому выгоден разрыв ракетного договора;
- Семь человек погибли в пожаре в центре Москвы;
- У курсантов суворовского училища в Ульяновске нашли эхинококкоз.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Этот выпуск доступен на сайте regnum.podster.fm/1127.