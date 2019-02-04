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Диалог с Японией возможен после признания Токио суверенитета РФ — Лавров

Политика

Япония должна подтвердить итоги Второй мировой войны

Бишкек, 4 февраля 2019, 12:23 — REGNUM  Диалог c Японией по мирному договору невозможен без ее признания российского суверенитета над Южными Курилами, заявил 4 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы хотели бы, чтобы Япония четко подтвердила очевидное — а именно итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета России, в том числе над упомянутыми островами», — заявил Лавров в ходе выступления в Киргизско-российском славянском университете.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии с упорством пытаются добиться от российских властей отторжения в пользу Токио части Сахалинской области — как минимум четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи (группа из 22 малых островов), а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов. При этом в Москве не раз подчеркивали, что вопрос их принадлежности РФ не обсуждается.

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Мирный договор между Россией и Японией
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