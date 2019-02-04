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Число погибших при пожаре дома в центре Москвы выросло до семи

Происшествия

Ранее сообщалось о шести погибших

Число погибших при пожаре дома в центре Москвы выросло до семи
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожар на Никитском бульваре в Москве

Москва, 4 февраля 2019, 13:11 — REGNUM  Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего на месте пожара дома на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает 4 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Найдено тело седьмого погибшего», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых один несовершеннолетний.

Как сообщало, пожар произошел в ночь с 3 на 4 февраля в историческом здании по адресу Никитский бульвар, 12. Спасти удалось 42 жильца дома. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Пожары в жилых домах
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