Число погибших при пожаре дома в центре Москвы выросло до семи

Москва, , 13:11 — REGNUM Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего на месте пожара дома на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает 4 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Найдено тело седьмого погибшего», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых один несовершеннолетний.

Как сообщало, пожар произошел в ночь с 3 на 4 февраля в историческом здании по адресу Никитский бульвар, 12. Спасти удалось 42 жильца дома. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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