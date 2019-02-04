Кому выгоден разрыв ДРСМД России или США – опрос

Москва, , 11:17 — REGNUM Большинство жителей России (84%) знают о решении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 62% граждан, Россия заинтересована в сохранении договора, его нужно сохранить (63%).

49% опрошенных уверены, что ДРСМД был в равной степени выгоден СССР и США. По мнению 35%, ДРСМД был выгоднее только для США, и лишь 5% респондентов заявили, что договор выгоден только для СССР.

Обвинения США в отношении России о нарушении договора скорее не обоснованы, полагают 74% граждан РФ.

Опрос проведен 22 января 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США направил ноту о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Российской Федерации.

Подробнее: Москва ответила на предложение Трампа заключить новый договор по ракетам