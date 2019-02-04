Москва, 4 февраля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. С февраля жители Москвы смогут оплатить услуги ЖКХ без ввода данных вручную. Это можно будет сделать с помощью QR-кода, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платежка

QR-код (двухмерный штрихкод) будут наносить на единый платежный документ (ЕПД). Это ускорит оплату услуг ЖКХ через мобильные приложения банков.

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Москвичам будет достаточно отсканировать QR-код с помощью своего смартфона. Также оплатить ЖКУ можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода или на сайте mos.ru.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов могут увеличиться. Это коснётся уже заключённых до 1 января 2019 года контрактов на капремонт общего имущества домов.

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