Минск, 1 февраля, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Очередной отказ минюста Белоруссии зарегистрировать общественное объединение «Бессмертный полк» является искусственным препятствием в деятельности общественности, занятой сохранением исторической памяти. Об этом говорится в переданном 30 января в Администрацию президента обращении к Александру Лукашенко левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный совет «Единство».

ИА REGNUM День Победы в Минске

Ранее на эту тему: Власти Белоруссии снова отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Обращение вызвано «очередным необоснованным отказом главного управления юстиции Мингорисполкома в регистрации минского городского Общественного объединения «Бессмертный полк». Представители «Единства» напомнили, что движение «Бессмертный полк» — движение из народа, охватывает более 80 государств, и шествия «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая «образуют единую международная акцию, так как Победа была общей».

Читайте комментарий: «Не удастся запретить шествие «Бессмертного полка» в Минске!»

«Однако у властей города Минска совсем иная позиция. 3 мая 2018 года вопреки патриотическому настроению многих граждан города-героя Минска, желающих быть причастными к единой международной акции, во вред имиджу республики Мингорисполком на нашу заявку дал отрицательный ответ, отказав нам в праве проведения шествия «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. 6 мая 2018 года мы вынуждены были выступить с протестным заявлением, которое было направлено в Ваш адрес, — также напомнили белорусские общественники».

После этого, 8 мая прошлого года инициаторов обращения принял тогдашний председатель Мингорисполкома Андрей Шорец с заместителями и руководителем главного управления идеологической работы и по делам молодежи, и «в результате переговоров стороны пришли к взаимоприемлемому соглашению, согласно которому шествие «Бессмертного полка» от площади Якуба Коласа до площади Победы было разрешено».

Также смотрите: Минск отпраздновал День Победы: фоторепортаж

Белорусские НГО недоумевают: в 2018 году они достигли с властями соглашения о государственной регистрации общественной организации с целью «урегулирования в дальнейшем сложностей, возникающих при получении разрешения на проведение шествия «Бессмертного полка», дважды подавали документы на регистрацию в ГУЮ Мингорисполкома, а в итоге получают один за другим «отказ в регистрации, причём необоснованный, поскольку обнаруженные недостатки в наших документах были формальными и, главное, легко устранимыми».

НГО констатировали нарушения Мингорисполкомом двух статей Конституции и двух статей закона «Об общественных объединениях», отметив: «Согласно данному закону государственная регистрация общественного объединения «может быть приостановлена на срок до одного месяца в случае несоответствия представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства, если такое нарушение носит устранимый характер», но чиновники Мингорисполкома это требование проигнорировали».

Начальник ГУЮ Мингорисполкома Игорь Плышевский обещал лично проконтролировать процесс регистрации ОО «Бессмертный полк» и, видимо, оказался не тем человеком, на которого можно было рассчитывать. Авторы петиции на имя Лукашенко констатировали: «К сожалению, наша надежда на непредвзятость рассмотрения документов в главном управлении юстиции Мингорисполкома не оправдалась, т. к. во втором отказе были указаны 4 несоответствия документов требованиям законодательства в тех местах, о которых в первом отказе не упоминалось. И эта волокита может продолжаться до бесконечности, каждый раз в одних и тех же текстах будут найдены новые недостатки. То есть становится очевидным, что дело вовсе не в содержании документов, а в нежелании чиновников Мингорисполкома регистрировать ОО «Бессмертный полк».

«Эти противодействия Мингорисполкома международному движению «Бессмертный полк» в Минске недопустимы, т.к. ставят Белоруссию как республику-партизанку в традиционной системе единой памяти об общей Победе в положение «белой вороны». Неужели в Мингорисполкоме не понимают, что поскольку Победа над европейским фашизмом во главе с гитлеровской Германией была достигнута единым Советским народом, приватизировать общую победу недопустимо? Неужели они не понимают, что такая позиция разделяет братские народы и противоречит интеграционной линии нашей республики на постсоветском пространстве, включая задачу реализации Договора о создании Союзного государства Беларуси и России?» — сказано в обращении на имя Лукашенко.

«И это делается, несмотря на то, что 28 сентября 2018 года в городе Душанбе было принято Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». В прилагаемый к нему план мероприятий включен пункт 3.13 «Организовать проведение Международной акции «Бессмертный полк», срок выполнения — 2020 год». Под решением стоят подписи глав государств СНГ, в том числе и Ваша подпись, Александр Григорьевич», — подчеркнули лидеры белорусских общественных организаций из КС «Единство».