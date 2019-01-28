Власти Белоруссии снова отказались регистрировать «Бессмертный полк»

Минск, , 13:40 — REGNUM Второй год инициативная группа по созданию общественной организации «Бессмертный полк» пытается зарегистрироваться в Мингорисполкоме, получая отказы в легализации своей деятельности. Совет ОО «Бессмертный полк» проинформировал общественность и СМИ Союзного государства о своём видении конфликта — текст заявления опубликовало ИА REX.

Совет ОО «Бессмертный полк» в своём информационном сообщении отметил, что длящаяся второй год порочная практика Мингорисполкома направлена на недопущение Международной акции «Бессмертный полк» в городе-герое Минске. Входящие в данный Совет руководители общественных объединений в 2017 и 2018 годах направляли в Мингорисполком заявки с просьбой предоставить разрешение на проведение 9 мая акции «Бессмертный полк» в столице Белоруссии, получая отказы.

«Причем в обоих случаях одновременно с отказом власти предлагали принять участие в проведении акции «Беларусь помнит», которая рассчитана на проведение ее только в Республике Беларусь со своими символами», — подчеркнули в Совете ОО «Бессмертный полк».

Там также подчеркнули, что «акция «Бессмертный полк» является международной акцией», она шире государственных границ и «Победа была одна на всех, как и память о ней, и их нельзя растаскивать по национальным квартирам». Символика локального белорусского официоза и международной акции «Бессмертный полк» существенно различаются.

«После того, как накануне 9 мая 2018 года Мингорисполком ответил отказом на заявку минских активистов «Бессмертного полка» по организации шествия в столице, в СМИ пошла мощная протестная волна со статьями, озаглавленными «В Минске запретили проводить акцию «Бессмертный полк». Тогда авторы заявки были приглашены на беседу в Мингорисполком, где их лично принял тогдашний председатель Мингорисполкома А. Шорец с заместителями и руководителем главного управления идеологической работы и по делам молодежи», — сказано в сообщении.

Массовое шествие в итоге состоялось, однако возник вопрос по госрегистрации. «Для урегулирования в дальнейшем сложностей, возникающих при получении разрешения на проведение шествия «Бессмертного полка», идя навстречу требованиям большого числа своих сторонников, активисты данной патриотической акции приняли решение в соответствии с законодательством Республики Беларусь учредить городское Общественное объединение «Бессмертный полк», — пояснили представители белоруской общественности. — Во исполнение этого решения 14 сентября 2018 года в главное управление юстиции Мингорисполкома было подано заявление и комплект учредительных документов. И хотя по итогам рассмотрения этих документов главным управлением юстиции в них было отмечено всего 2 легкоустранимых недостатка, нам не была предоставлена предусмотренная законом об общественных объединениях возможность их устранения в течение месяца, а было вынесено решение об отказе в регистрации».

Учредители ОО «Бессмертный полк» устранили отмеченные недостатки, подали документы на регистрацию и 14 января получили очередной отказ Мингорисполкома, который у представителей белорусской патриотической общественности «вызвал крайнее удивление: все 4 вновь «обнаруженных» недостатка касались тех мест в представленных документах, текст которых при их первом рассмотрении у сотрудников главного управления юстиции Мингорисполкома нареканий не вызывал». То есть идя навстречу пожеланиям чиновников, гражданское общество сталкивается с противодействием местной бюрократии.

«Таким образом, путём отписок и проволочек тормозится реализация важной патриотической инициативы, находящей поддержку у широких кругов общественности. Поэтому Совет ОО «Бессмертный полк» расценивает указанные действия чиновников Мингорисполкома как крючкотворство и произвол, направленный на то, чтобы под любым предлогом не допустить регистрации ОО «Бессмертный полк», — отметили гражданские активисты. — И это делается несмотря на то, что 28 сентября 2018 года в городе Душанбе было принято Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств «О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». В прилагаемый к нему план мероприятий включен пункт 3.13 «Организовать проведение Международной акции «Бессмертный полк», срок выполнения — 2020 год». Под решением стоят подписи глав государств СНГ, в том числе и Президента Республики Беларусь А.Лукашенко».

Активисты ОО «Бессмертный полк» заявили, что вынуждены обратиться к руководителю республики с просьбой о защите своего конституционного права на свободу объединений. Они заявили «о своём твёрдом намерении отстаивать своё конституционное право на свободу объединения и антифашистскую деятельность всеми законными методами с учётом той опасности, которую, как показывают трагические события в соседней братской Украине, несут в себе недооценка угрозы неофашизма и стремление переписать историю Великой Отечественной войны»

«По нашему мнению, вышеупомянутые действия городских властей объективно потворствуют устремлениям прозападной оппозиции, бросающей вызов патриотической общественности Республики Беларусь, братской России, Союзному государству в целом и всем советским людям — победителям гитлеровского фашизма», — сказано в информационном сообщении Совета ОО «Бессмертный полк».

ИА REX напомнило, что власти Белоруссии не препятствуют регистрации прозападным общественным организациям, отметив: «В тоже время в республике за все годы «независимости» активистам так и не удалось зарегистрировать ни одного общественного объединения патриотической и интеграционной направленности». Ограничение общественной деятельности активистов Союзного государства осуществляется на государственном уровне, констатировало издание.