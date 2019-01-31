Рига, 31 января, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце в ходе интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» в четверг, 31 января, заявил, что мэр Риги Нил Ушаков создает большие проблемы для города, и что ему необходимо уйти в отставку, а не держаться за мэрское кресло, передает delfi.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

«В настоящее время, продолжая держаться за кресло, Ушаков создает большие проблемы для Риги. Я бы призвал Ушакова не преувеличивать свою личную роль в мировой истории: Рижская дума существовала до Ушакова и будет существовать после Ушакова», — сказал Пуце.

По мнению министра, добровольная отставка Ушакова позволит ему защищать себя в правовом порядке, а также муниципальное предприятие Rīgas satiksme, которое вскоре должно будет перефинансировать привлечённые кредиты, без Ушакова не вызовет проблем доверия со стороны кредиторов.

Он отметил, что уже затребована официальная информация о проведенных обысках в доме и кабинете главы Рижской думы у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Планируется также потребовать объяснений и у самого Ушакова.

Вступив в должность министра на прошлой неделе, Пуце сразу же запросил информацию об осуществленных министерством мероприятиях по надзору за Рижской думой. После изучения материалов, министр пришел к выводу, что интерес министерства к столичной думе был очень неравномерным: до скандала вокруг Rīgas satiksme практически не было ни надзора, ни интереса.

По словам министра, Рижская дума и Ушаков лично ответственны за случившееся в муниципальном предприятии, так как не была создана профессиональная и компетентная система надзора за деятельностью Rīgas satiksmе.

Со своим заявлением выступила и партия «Национальное объединение», призвав нового министра регионального развития поднять вопрос о роспуске Рижской думы, сообщает Русское вещание LTV7. По их мнению, «вопрос о коррупции в столице — это вопрос безопасности и репутации всей страны».

Коллеги Нила Ушакова в горсовете также прокомментировать вчерашнее событие. Так, фракция «Честь служить Риге» (ЧСР) потребует у мэра объяснения случившегося, перед тем как выразить ему поддержку.

«Конечно, у фракции к нему очень много вопросов, но пока мы не знаем ничего, кроме того, что опубликовано в СМИ. Мы примем решение о дальнейших действиях после того, как получим какие-то объяснения», — передает агентство LETA слова руководителя фракции ЧСР Вячеслав Степаненко.

Свою поддержку в отношении мэра выразила руководитель фракции «Согласие» Анна Владова, заявив, что у фракции нет сомнений, что он не участвовал в противоправных действиях.

Позже «Согласие» сегодня выпустило официальное заявление о событиях вокруг Ушакова. По мнению руководства партии, действия KNAB — «политически мотивированная попытка одной партии поменять результаты выборов — эта националистическая партия ранее открыто говорила об этом во время своего конгресса».

«Этим заявлением мы выражаем свой протест и обращаем внимание генерального прокурора, руководств KNAB и Бюро по защите Сатверсме на сложившуюся ситуацию и причинно-следственные связи, призывая не допускать, чтобы политики управляли этими независимыми учреждениями», — говорится в сообщении правления партии.

В то же время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией официально подтвердило, что обыски у Ушакова проходили в рамках уголовного дела о закупках общественного транспорта. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вчера, 30 января, в кабинете мэра Риги Нила Ушакова в Рижской думе и у него дома в рамках уголовного процесса прошли «неотложные процессуальные действия» — обыски.

Новый премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что с ситуацией в Рижской думе должен разбираться министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

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Оппозиция горсовета Риги уже запустила процесс по сбору подписей за созыв внеочередного заседания, на котором будет решаться судьба Нила Ушакова.

Напомним, что в декабре состоялась попытка националистов свергнуть с кресла главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.

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Формальным поводом этих действий стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

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Националисты связали деятельность транспортников напрямую с «Согласием» и мэром Риги Ушаковым, заявив, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.