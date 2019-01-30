В Латвии с новой силой требуют отставки мэра Риги Ушакова

Рига, , 18:38 — REGNUM По мнению премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, с ситуацией в Рижской думе должен разбираться министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, сообщает delfi.lv.

По его словам, он не был поставлен в известность о проведении обысков и на данный момент не располагает подробной информацией о причинах действия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в отношении мэра Риги Нила Ушакова.

Он отметил, что не знает, какие последствия произойдут в связи с сложившейся ситуацией, но, по его мнению, произошедшие скандалы в столичной думе носят разрушительный характер.

«Но надо понимать, что роспуск думы имеет большие политические последствия. Я рижанин и вижу, что скандалы разрушительны, например, все что связано с Rīgas satiksme и сегодняшними обысками. Какие-то последствия должны быть, но я не знаю, какие», — сказал Кариньш, добавив, что дело находится в ведении Пуце, который должен оценить ситуацию и предложить решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиция горсовета Риги уже запустила процесс по сбору подписей за созыв внеочередного заседания, на котором будет решаться судьба Нила Ушакова.

Представитель партии «Единства» Вилнис Кирсис заявил, что «у Ушакова больше нет выхода», передает агентство LETA.

«Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста. Ушел Америкс, Бемхенс, ушел Баранник. Время уйти и Ушакову», — заявил Кирсис.

В свою очередь Нил Ушаков прокомментировал произошедшее на своей странице в Facebook, написав, что никакой процессуальный статус ко нему не был применен, никаких подозрений против него не высказано. Отметив высокий профессионализм сотрудников KNAB, он заявил, что Рижская дума продолжает работу в нормальном режиме.

«Самое главное, что я хочу сказать избирателям, которые полтора года назад на выборах поддержали наш список и меня лично — никаких противоправных действий я не совершал. С моей стороны было бы некорректным комментировать действия KNAB, но хочу отметить высокий профессионализм сотрудников Бюро», — написал Ушаков.

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О том, что обвинения или подозрения никому не предъявлены подтверждают и сами правоохранительные органы.

«KNAB проводит уголовно-процессуальные действия, в том числе санкционированные судом обыски по нескольким адресам. На данный момент меры пресечения, связанные с лишением свободы, ни к кому не применены», — цитирует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией портал TVNET.

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По этому уголовному процессу ведется активная следственная работа. Более подробную информацию о процессе KNAB обещает предоставить, как только это станет возможным не во вред интересам следствия.