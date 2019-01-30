Во время обысков мэр Риги Ушаков пропал

Рига, , 15:33 — REGNUM В кабинете мэра Риги Нила Ушакова в Рижской думе и у него дома работники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски, сообщает новостное национальное агентство LETA.

Из сообщения агентства следует, что работников бюро сопровождал секретарь юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш, который не предоставил никаких комментариев о происходящем.

По разной информации СМИ, работники KNAB захватили с собой из думы полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были документы, а также свёрток, в котором, возможно, был компьютер.

Где находится сам Нил Ушаков, на данный момент неизвестно. Янис Урбанович — один из лидеров партии «Согласие», которую возглавляет Ушаков, заявил агентству LETA о том, что ему не удается связаться с Ушаковым и что о произошедшем он узнал из новостей.

Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видауксис заявил, что Ушаков не находится ни в отпуске, ни в командировке.

«О своём местонахождении он мне не отчитывается. Когда мы будем что-то знать, то распространим информацию», — добавил Угис Видаускис.

В бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией агентству уже подтвердили, что в рамках уголовного процесса были проведены «неотложные процессуальные действия».

Также сообщается, что оппозиция повторно начала собирать подписи за отставку Ушакова с поста мэра Риги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре состоялась попытка националистов свергнуть с кресла главы города председателя победившей на последних парламентских выборах партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков.

Формальным поводом этих действий стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. 11 декабря местное бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

Националисты связали деятельность транспортников напрямую с «Согласием» и мэром Риги Ушаковым, заявив, что он должен подать в отставку, а городская дума — быть распущена.

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