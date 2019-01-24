США получили предупреждение от РФ и предложение — от Германии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Россия поддерживает Венесуэлу и предупреждает США;
- Германия — США: разногласия есть;
- В России запрещают оскорблять символы госвласти;
- Блокаднице из Читы отказали в поездке в Санкт-Петербург;
- Ростовский губернатор пожалел многодетную мать-одиночку из Таганрога.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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