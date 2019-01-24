Блокадницу из Читы пригласили в Санкт-Петербург, а потом отказали в поездке

Чита, , 13:53 — REGNUM Несмотря на приглашение и желание поехать в Санкт-Петербург на мероприятия по случаю 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жительница Читы Тамара Баженова осталась ни с чем. Как сообщает «Газета Вечорка» со ссылкой на родственников блокадницы, в Северную столицу женщина не полетит из-за отсутствия средств, которые должны были собрать власти.

«Позвонили и пригласили на парад. Через некоторое уточнили: поедет ли она, — и записали персональные данные и данные сопровождающего (сына). Сказали ждать звонка. Перелёт в Санкт-Петербург планировался на 25 января, но 23 января позвонили и с извинениями пояснили: мол денег не насобирали», — рассказала родственница блокадницы Анна.

По её словам, теперь Тамару Баженову приглашают на торжество, но только на то, что состоится в Чите. Также читинские коллеги сообщают, что на мероприятия в Санкт-Петербург должна была лететь еще одна блокадница. Но, как в случае с Баженовой, чиновники не нашли финансов на поездку.

Напомним, военный парад по случаю 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады состоится 27 января. В нём примут участие военнослужащие и боевая техника ЗВО, курсанты военных вузов Минобороны РФ, представители других силовых ведомств. Будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники.

Минуту молчания в память о погибших в годы блокады Ленинграда 27 января 2019 года, в ходе военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, объявит командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье «отличилось» подобным образом не впервые. В декабре 2018 года огромный общественный резонанс в регионе и за его пределами вызвали история школьницы из города Петровск-Забайкальский. Комитет образования администрации города сначала вручил 13-летней школьницеАнастасии Nпутёвку на кремлёвскую ёлку, а через неделю — поменял решение в пользу другого ребёнка.

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