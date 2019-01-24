МИД ФРГ предложил не утаивать разногласий между Берлином и Вашингтоном

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM 23 января в Вашингтоне состоялась встреча государственного секретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Сама формулировка «поиск позитивной повестки» позволяет понять, насколько напряженными являются отношения между Германией и США, пишет немецкая газета Die Welt.

Встреча была краткой, незапланированной и не сопровождалась последующей совместной пресс-конференцией. Она состоялась благодаря отмене поездки Помпео на Всемирный экономический форум в Давосе из-за приостановки работы правительства США — так называемого «шатдауна».

Перед входом в Государственный департамент Маас дал сухое интервью, в котором рассказал о «дискуссии с расхождениями во взглядах», которые предстоит открыто рассмотреть. Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы эти расхождения стали достоянием гласности.

Немецкий министр призвал к выработке «позитивной повестки» в отношениях между Берлином и Вашингтоном — именно этот термин использовал в 2014 году его предшественник Франк-Вальтер Штайнмайер, когда было необходимо улучшить отношения между Германий и Россией.

«Неужели традиционно близкие отношения между Германией и США достигли такого же паршивого уровня, как между Берлином и Москвой?» — задается вопросом Die Welt.

По текущему вопросу переговоров — Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — обе стороны работают вполне слаженно, призывая Россию соблюдать соглашение. В США заявили, что если Россия не откажется от крылатых ракет 9M729, Вашингтон выйдет из ДРСМД. Начало выхода запланировано на 2 февраля.

«Гонка за новым вооружением — это последнее, что сейчас нужно миру», — говорит Хайко Маас.

В других вопросах взгляды США и Германии серьезно различаются: Берлин не согласен ни с выходом США из «ядерной сделки» с Ираном, ни с выводом американских войск из Сирии, ни с новой противоракетной программой президента Дональда Трампа.

Во время визита в Вашингтон Хайко Маас провел также получасовую беседу с председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, политическим оппонентом Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава МИД Германии посетил Москву и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, на встрече обсуждались тема ДРСМД, реализация Минских соглашений, ситуация в Сирии.

Читайте также: Глава МИД ФРГ: ЕС признал, что Керченский пролив свободен для судоходства