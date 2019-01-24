Четверг, 24 Января 2019 года
14:33:32 МСК

«Мне жалко женщину, которой заплатили 47,5 рубля» — ростовский губернатор

Общество

Василий Голубев прокомментировал ситуацию

Ростов-на-Дону, 24 января 2019, 14:25 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 января впервые прокомментировал ситуацию, связанную с выплатой многодетной матери-одиночке из Таганрога материальной помощи в размере 47,5 рубля.

«Мне очень жалко женщину, которой заплатили 47 рублей. Ну очень жалко. Но предыстория-то несколько другая. Чиновник, сидящий на этом месте, обязан компенсировать ей 47 рублей до прожиточного минимума. Обязан. Ну ничего тут не сделаешь. В этом случае я могу предъявлять претензию главе Таганрога?!

«Эта ситуация звучала для меня так же дико, как и для всех. Но только изначально. Я сразу с ней разобрался, выслушал доклады. Я сказал: если семья, действительно, в сложном положении, найдите возможность ей помочь», — сказал глава региона в ходе ежегодной пресс-конференции.

Читайте также: 47,5 рубля не хватало многодетной семье до прожиточного минимума — власти

Многодетная мать-одиночка из Таганрога вместе с детьми живёт в общежитии

Вместе с тем он подчеркнул, что прожиточный минимум сегодня не всегда обеспечивает решение жизненно важных проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о поддержке малоимущей семьи из Таганрога 20 января в своём микроблоге в Instagram сообщил юрист Юрий Заблоцкий. Он назвал этот жест неслыханной щедрости программой «по профилактике ожирения».

В мэрии приморского города объяснили факт выдачи многодетной матери мизерного единовременного пособия тем, что сумма выплаты высчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и являет собой разницу между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и совокупным доходом семейства, равным 38 тыс. рублей.

Ранее по теме: «Социальный эксперимент» — соцсети о выплате семье из Таганрога 47,5 рубля

Власти Таганрога выплатят многодетной матери-одиночке до 15 тыс. рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бедность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить