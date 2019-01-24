«Мне жалко женщину, которой заплатили 47,5 рубля» — ростовский губернатор

Ростов-на-Дону, , 14:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 января впервые прокомментировал ситуацию, связанную с выплатой многодетной матери-одиночке из Таганрога материальной помощи в размере 47,5 рубля.

«Мне очень жалко женщину, которой заплатили 47 рублей. Ну очень жалко. Но предыстория-то несколько другая. Чиновник, сидящий на этом месте, обязан компенсировать ей 47 рублей до прожиточного минимума. Обязан. Ну ничего тут не сделаешь. В этом случае я могу предъявлять претензию главе Таганрога?!

«Эта ситуация звучала для меня так же дико, как и для всех. Но только изначально. Я сразу с ней разобрался, выслушал доклады. Я сказал: если семья, действительно, в сложном положении, найдите возможность ей помочь», — сказал глава региона в ходе ежегодной пресс-конференции.

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Многодетная мать-одиночка из Таганрога вместе с детьми живёт в общежитии

Вместе с тем он подчеркнул, что прожиточный минимум сегодня не всегда обеспечивает решение жизненно важных проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о поддержке малоимущей семьи из Таганрога 20 января в своём микроблоге в Instagram сообщил юрист Юрий Заблоцкий. Он назвал этот жест неслыханной щедрости программой «по профилактике ожирения».

В мэрии приморского города объяснили факт выдачи многодетной матери мизерного единовременного пособия тем, что сумма выплаты высчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и являет собой разницу между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и совокупным доходом семейства, равным 38 тыс. рублей.

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