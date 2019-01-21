Москва, 21 января, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Для того чтобы списывать долги за услуги ЖКХ, необходимо понимать, за чей счет будет происходить списание. Кроме того, решение вопросов с долгами лежит в том числе в плоскости платежной дисциплины. Такое мнение высказал журналистам 21 января министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги за ЖКХ

«Нужно понимать источник. За счёт кого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос. И с точки зрения дисциплины, и того, что цифра эта — немаленькая, и понимая то, что у нас много других проблем, я, наверное, эту инициативу не поддержу», — цитирует министра РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на вопрос нужно смотреть еще и с точки зрения социальной справедливости. Ведь потребители накапливают долги по разным причинам. При этом, как отметил Якушев, в отношении многих малоимущих или имеющих льготы действует инструмент субсидий.

По его словам, на конец ноября 2018 года общая задолженность всех потребителей перед ресурсоснабжающими организациями составляла 1,238 трлн рублей. При этом больше половины этой суммы — 750 млрд рублей — накопило население.

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Как сообщало ИА REGNUM, Заводской суд города Грозного принял решение о списании в Чечне 9 млрд рублей безнадежных долгов за газ. Этот прецедент послужил поводом к тому, что и в других субъектах РФ стали говорить о списании долгов за услуги ЖКХ. В ряде регионов депутаты и политики высказали намерение обратиться в прокуратуру, чтобы она защитила права местных жителей на списание долгов.

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Вопрос о правомерности такого решения суда Чечни был задан журналистами 21 января и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он назвал ситуацию сложной, требующей разбирательства.

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