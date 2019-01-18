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Спасибо Чечне: регионы встали в очередь на списание долгов

Общество

Решение суда Чечни о списании безнадежных к взысканию долгов за газ на сумму 9 млрд рублей вызвало широкий общественный резонанс

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Спасибо Чечне: регионы встали в очередь на списание долгов
Иван Шилов © ИА REGNUM

Ольга Карпова, 18 января 2019, 20:44 — REGNUM  

Шок по поводу новости о списании в Чечне долгов за газ на сумму 9 млрд рублей не испытал, наверное, в России только тот, кто до сих пор об этом не слышал. От того, видимо, четко сформулированной реакции на это сообщение пока нет ни у представителей Газпрома, ни у властей субъектов РФ, ни у общества.

Ну, если не считать того, что «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщил, что намерен обжаловать решение суда. В компании отметили, что поставщик не предоставлял необходимых документов, которые указывали бы, что задолженность является безнадежной к взысканию.

Откликом на решение суда Чечни стало также обращение депутатов от КПРФ Смоленской областной думы. Они подали заявление в прокуратуру с предложением обратиться в суд с аналогичным иском — чтобы и жителям их области стало на душе радостно от того, что их избавят от накопленных долгов.

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Бытовой газ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бытовой газ

Вслед за Смоленской областью списать долги населения за газ предложил депутат Государственного совета Республики Чувашия Константин Степанов (фракция ЛДПР. Он направил обращение прокурору с просьбой провести проверку в отношении газовиков и списать дебиторскую задолженность населения за газ.

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«А чем мы хуже?»: в Чувашии просят списать долги за газ, как в Чечне

В самой Чечне решение суда по газовым долгам назвали справедливым. По словам пресс-секретаря главы республики Альви Каримова, оно основано «на объективных данных и сложившихся реалиях».

Напомним, о том, чтобы признать долги за энергоносители безнадежными и списать их, власти Чечни просили еще в 2015 году. В обращении министра промышленности и энергетики ЧР называлась сумма в размере 16,23 млрд рублей, которая была накоплена с 1999 по 2009 год, когда в регионе действовал режим контртеррористической операции. За это время долги населения за газ составили 11,97 млрд рублей, а за электроэнергию — 4,26 млрд рублей.

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Не раз глава Чечни заявлял, что долги за потребленный газ и электричество, предъявляемые Чечне, не обоснованы, так как в регионе отмечена высокая собираемость платежей. Он пенял на изношенность электрических и газовых сетей и связанные с этим потери.

Как сообщало ИА REGNUM, большие долги за энергоресурсы накоплены не только у Чечни. Не раз ситуация в топливно-энергетической сфере на Северном Кавказе становилась предметом критики властей РФ. Так, полномочный представитель президента РФ в округе Александр Матовников сообщал, что долг субъектов СКФО на 1 мая 2018 года составил более 120 млрд рублей. При этом 27,094 млрд рублей составил долг за свет и 95,902 млрд рублей — за газ. Наибольшие долги накоплены у Дагестана и Чечни.

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Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Александр Мотовников
Иллюстрация: SKFO.gov.ru
Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Александр Мотовников

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отмечал, что доля Северного Кавказа в общей сумме газовых долгов превысила 84%. При этом уровень газификации, например, в Чечне, где 1 января 2018 года долги составили 14,4 млрд рублей, один из самых высоких в России. В настоящее время он достиг уже 98%, в то время как в среднем по стране — только 68%.

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Власти Чечни просят списать более 16 млрд рублей долга за газ и свет

Кадыров: Предъявляемые Чечне долги за газ и электроэнергию не обоснованы

Даешь списание долгов в каждом субъекте!

Между тем рядовые граждане России, для которых услуги ЖКХ давно являются одной из самых больших статей расходов, а кошельки не лопаются от наличности, порадовавшись за жителей Чечни, избавившихся от долгов, задумались: «А чем мы хуже?».

Особые права Чечни на списание долгов вызвали удивление. Особенно поразила формулировка причин списания, указанная прокуратурой.

«В результате незаконного бездействия ответчика (ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» — ред. ИА REGNUM) нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ в установленном порядке не была списана. При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения», — говорится в сообщении прокуратуры Чечни.

«Видимо, на остальной территории страны наше правительство протестов не боится», — написал один из комментаторов в соцсети «ВКонтакте».

"Оказалось, в остальных регионах требования оплаты создают социальную расслабленность и приводят к единодушному одобрению социальной политики!» — с сарказмом пишет еще один комментатор.

«Тут еще один важный момент. Помимо того, что жители Чечни выделены в качестве привилегированного класса, принцип равенства нарушен и по отношению к добросовестным чеченцам: они исправно платили за газ, а их соседи — нет. Теперь соседям долг списан, а добросовестным плательщикам деньги никто не вернёт», — рассуждает в соцсети Аркадий Чаплыгин — председатель коллегии адвокатов «Призывник».

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Оплата ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оплата ЖКХ

К слову сказать, кто-то всерьез обрадовался этому прецеденту. С наивной надеждой, услышав эту новость о списании долгов за газ в Чечне, а также то, что смоленские депутаты ответили на нее заявлением в прокуратуру о рассмотрении возможности списания 30 млрд рублей долга за газ, некоторые пользователи соцсетей воззвали к местным и федеральным властям.

«Списать долги по всей стране! Сделайте подарок всем бедным людям, правители России!» — предложила Ника С.

Право на списание: по совести или по закону?

Решение суда Чечни о списании газовых долгов населению с учетом тяжелой ситуации, в которой находились жители республики после окончания военных действий, возможно, и правильно, но сложности испытывали в течение многих лет и другие жители России. Такое мнение высказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«В России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов. Фактически они просят списать долги за те годы, в которых была смута — никто не знал, кому и куда платить, поэтому давайте обнулим», — цитирует его слова газета «Взгляд».

Но с другой стороны, как отметил Егармин, все потребители должны быть в равных условиях. Так, по его словам, не меньше страдают люди, оказавшиеся в зоне стихийных бедствий, например, жители Восточной Сибири, дома которых регулярно подвергаются паводкам и подтоплениям.

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Счетчик электроэнергии
© ИА Красная Весна
Счетчик электроэнергии

Множащиеся в соцсети отклики граждан России на решение суда Чечни в общем-то сводятся к двум основным: вопросу «чем мы хуже жителей Чечни?» и восхищению действиями чеченских властей. Вот, оказывается, как нужно любить свой народ! Сострадать ему, заботиться, помогать справляться с трудностями. Как тут не вспомнить депутата Читинской городской думы Екатерину Борисову, которая предложила на ночь отключать электричество у малоимущих, проживающих в неблагоустроенных бараках. Таким образом она решила наказать людей, с которых нечего взыскивать по причине отсутствия средств.

Несомненно, официальная реакция на решение суда Чечни о списании долгов населению еще последует. И от властей, и от «Газпрома». Хотелось бы, чтобы она всё же была справедливой, не стравливала народы и давала возможность всем жителям России верить, что каждый из них в своей стране имеет равные права, в том числе и на прощение долгов.

regnum author Ольга Карпова
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Долги за энергоресурсы
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