Минск, 21 января, 2019, 16:46 — ИА Регнум. «Сегодня, 21 января, состоялось собрание совета минской общественной организации «Бессмертный полк». Мы намерены обжаловать в судебном порядке решение главного управления юстиции Мингорисполкома, отказавшего нам в государственной регистрации», — заявил в интервью ИА REGNUM член совета ОО «Бессмертный полк» Дмитрий Кудрявцев.

Дмитрий Кудрявцев День Победы. Минск, Белоруссия

По словам Кудрявцева, являющегося одним из учредителей фактически созданной, но пока не зарегистрированной общественной организации, очередной отказ в легализации деятельности вызвал негативные эмоции у представителей белорусской общественности, ратующей за сохранение памяти о Великой Отечественной войне и стремящейся не на словах, а на деле сохранять традиции — в том числе по патриотическому воспитанию молодёжи. Ведь на шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Минске пришли тысячи людей разных возрастов, профессий и национальностей. Многие пришли с портретами своих предков-фронтовиков.

«Указанные ГУЮ Мингорисполкома недостатки в оформлении поданных на регистрацию документов являются формальными и несущественными. Более того: при первом рассмотрении этим управлением горисполкома наших документов нынешние «недостатки» как недостатки не указывались», — констатировал Кудрявцев.

Нынешний отказ в госрегистрации датирован 14 января, и подписал его замначальника Главного управления юстиции Мингорисполкома Александр Моисеенко. Предыдущий отказ датирован 10 ноября 2018 года, и его подписал тот же чиновник.

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Дмитрий Кудрявцев День Победы. Минск, Белоруссия

Если ноябрьский отказ был мотивирован неправильным изложением пункта устава о Контрольно-ревизионной комиссии, то на этот раз ГУЮ Мингорисполкома постаралось найти больше новых оснований для отказа в госрегистрации, как бы незамеченных в прошлый раз. В рабочем порядке устранить недостатки чиновники не пожелали, общаются с инициативной группой «Бессмертного полка» через переписку, затягивая процесс и явно не испытывая желания реально помочь налогоплательщикам, получая при этом неплохие зарплаты с их же налогов.

«Особенно смешно выглядит указание на отсутствие адреса в заявке — ответ пришел почтой на адрес Драко В.В.», — прокомментировал Кудрявцев одно из оснований для отказа в государственной регистрации.

«Своим решением ГУЮ Мингорисполкома ставит под вопрос положения Конституции Белоруссии, не способствует реализации гражданами права на создание общественных организаций, — уверен Кудрявцев. — Считаю, что данное решение лежит в плоскости политики, которую в последние годы проводит руководство Белоруссии».

Активист движения «Бессмертный полк» отметил фактическую легализацию властями символики коллаборантов — бело-красно-белого флага, изобретённого во время Первой мировой войны, использовавшегося во время Второй мировой войны и ныне открыто использующегося активизировавшимися в последние годы национал-радикалами. Кудрявцев констатировал также активизацию ревизионистов и открытых русофобов.

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«Тем, кто разрешает наследникам полицаев праздновать «День воли», не нужно движение, объединяющее потомков победителей, — заявил Кудрявцев. — В любом случае консолидация наследников воинов-освободителей под знамёнами «Бессмертного полка» будет продолжаться. Наследие Великой Победы живёт в сердцах и душах людей, и ни какими запретами их уничтожить не удастся, как не удастся запретить шествие «Бессмертного полка» в Минске!».

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Напомним, 9 мая 2018 года в Минске прошло многотысячное шествие участников акции «Бессмертный полк». Такие же шествия прошли в других городах Белоруссии, однако именно в Минске были созданы препятствия для легального проведения акции: лишь за несколько часов до шествия чиновники Мингорисполкома дали устное согласие на проведение шествия.