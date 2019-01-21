Москва, 21 января, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Кремле известно о решении Чечни списать населению долги за газ. Однако этот вопрос не является простым и требует детального рассмотрения. Об этом заявил 21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вопрос этот чрезвычайно сложный. С одной стороны, товар поставлен конечному потребителю и компания рассчитывает на эти деньги. В том числе и в связи с исполнением перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без (учета) интересов компании и в то же время —без учета интересов простых граждан невозможно», — заявил Песков.

Читайте также: «Безнадежные долги»: жителям Чечни списали 9 млрд рублей за газ

Как сообщало ИА REGNUM, на днях заводской суд Грозного принял решение о списании с населения Чечни безнадежных долгов за газ на сумму 9 млрд рублей. После этого решения требование о списание газовых долгов зазвучали из многих субъектов РФ. Ряд депутатов Смоленской области, Чувашии, Свердловской области потребовали от прокуратур подать в суд на газовые компании и списать долги за газ, накопившиеся в их регионах.

Читайте также: «А чем мы хуже?»: в Чувашии просят списать долги за газ, как в Чечне

Спасибо Чечне: регионы встали в очередь на списание долгов