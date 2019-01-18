Женева, Швейцария, 18 января, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Движение против вакцинации вошло в список главных угроз для глобального здравоохранения в 2019 году, сообщает 18 января CBS со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

(сс) Fibonacci Blue Надпись на плакате «Скажи нет вакцинации

Организация заявила, что отказ людей от вакцинации угрожает свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с целым рядом предотвратимых заболеваний.

«Вакцинация является одним из наиболее экономически эффективных способов предотвращения болезней — в настоящее время она предотвращает 2−3 млн случаев смерти в год, и еще 1,5 млн можно было бы избежать, если бы глобальный охват вакцинацией улучшился», — говорится в заявлении ВОЗ.

Последствия того, что ВОЗ назвала «нерешительностью в отношении вакцин», уже значительны. Например, в последние годы во всём мире число случаев заболеваний корью возросло на 30%, несмотря на наличие эффективной вакцины, способной ее предотвратить. ВОЗ отмечает, что в некоторых странах, которые близки к ликвидации этого заболевания, наблюдается его возобновление.

Причины, по которым некоторые люди предпочитают не вакцинироваться, комплексны, указывает ВОЗ, называя на «самоуспокоенность, неудобства в доступе к вакцинам и отсутствие доверия» в качестве основных факторов.

Согласно докладу, опубликованному в прошлом году Центром по контролю и профилактике заболеваний, в США около 100 000 детей младшего возраста не были вакцинированы ни против одного из 14 потенциально серьезных заболеваний, от которых рекомендованы вакцины. В то время как большинство американских детей регулярно вакцинируются, число тех, кто не получил вакцины к 2 годам, медленно растет.

Как сообщало ИА REGNUM, самую масштабную в своей истории вспышку кори переживает сейчас Украина, то же заболевание распространяется в Южной Корее, а с начала 2019 года в Махачкале уже зарегистрировано 20 случаев заболевания.