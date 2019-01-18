Вспышка кори в Махачкале: девять детей оказались в больнице

Махачкала, , 08:38 — REGNUM Вспышка кори зарегистрирована в частном детском саду «Маидат» в городе Махачкале. Девять воспитанников дошкольного учреждения в возрасте от двух до шести лет госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

С начала 2019 года в республике зарегистрировано 20 случаев заболевания корью. Из всех заболевших 15 человек ранее не были привиты. На стационарном лечении в Республиканском центре инфекционных болезней остаются 14 больных, 10 из которых — дети.

В ведомстве отмечают, что в 2018 году в Дагестане был отмечен значительный рост заболеваемости корью. Происходит это из-за отказа родителей своевременно вакцинировать детей и самим проходить данную процедуру.

В минздраве также уточнили, что непривитых детей в целях профилактики отстраняют от посещения детских садов, школ, кружков и секций. Однако родители их затем отдают в частные учреждения, куда принимают без медицинской документации и профилактических прививок. В связи с этим в подобных учреждениях периодически и происходят вспышки кори.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году в Дагестане заболели корью лишь три человека, в 2017 году — 98, а в 2018 году только за первые семь месяцев было зарегистрировано 172 случая заболевания.

Так, в августе из-за кори, выявленной у четверых детей, был закрыт на карантин Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подростков. В октябре в городе Махачкале также после вспышки кори временно приостановили работу частного центра по присмотру, уходу и развитию детей «Вундеркинд». Пятеро ранее непривитых воспитанников в возрасте от двух до четырех лет были госпитализированы.

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