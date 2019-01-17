Потенциальными жертвами кори на Украине являются 80 детей — Минздрав

Киев, , 15:44 — REGNUM Украина переживает самую масштабную эпидемию кори за время своего существования, заявили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 17 января официальный сайт организации.

С начала 2019 года на Украине от кори скончались четыре человека. По статистике на 5 тыс. заболевших приходится один смертельный случай.

«Сейчас на Украине около 390 тыс. детей до 18 лет не имеют необходимого количества прививок… С таким количеством непривитых детей рискуем дождаться ещё 80 смертей от кори!» — заявили в Центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января от кори умерла 36-летняя жительница Львова. Болезнь вызвала осложнения в виде пневмонии.

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