В Южной Корее зафиксирована вспышка кори

Тэгу, Южная Корея, , 08:32 — REGNUM На территории одного из городов Южной Кореи количество заболевших корью растет, сообщает телеканал YTN.

Представители Центра по борьбе с болезнями и их профилактике Южной Кореи обратились в медицинские учреждения г. Тэгу для принятия мер, для того чтобы повысить иммунитет горожан и провести лекции о личной гигиене для предотвращения распространения кори в стране.

Особенно высок уровень заболевших среди детей в возрасте до 12 месяцев и людей с ослабленным иммунитетом.

Согласно информации Управления здравоохранения Южной Кореи, данное заболевание распространяется в Европе, Китае, Таиланде, Филиппинах и других странах. Поэтому специалисты советуют за четыре недели до поездки за рубеж обязательно дважды сделать прививки против кори. Врачи также советуют соблюдать правила личной гигиены, такие как мытье рук, а также прикрывать рот во время кашля.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем контагиозности (приближающимся к 100%), которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Представители Центра также сообщили, что с 17 декабря 2018 года более девяти человек, включая трех медицинских работников, заболели корью.