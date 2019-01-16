Что угрожает мировой экономике и суверенитету Белорусcии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Суверенитет Белоруссии может оказаться никому не нужным;
- Медведев назвал главные риски для экономики;
- Общественное обсуждение смены системы пенсионных накоплений анонсировано ЦБ;
- Перечислены новые льготы по ипотеке для семей с детьми;
- Роскомнадзор советует Google начать фильтровать контент.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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