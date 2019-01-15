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Google должен начать фильтровать контент — Роскомнадзор

Политика

Служба направила интернет-гиганту повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещенного содержимого веб-страниц

Москва, 15 января 2019, 13:00 — REGNUM  В конце февраля Роскомнадзор проверит компанию Google на предмет выполнения ею российского законодательства о фильтрации запрещенного контента. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, служба направила Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента.

«Сегодня направили в Google повторное требование по подключению к системе. У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент», — цитирует слова Ампелонского РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что в планы Роскомнадзора входит осуществление проверки выполнения интернет-гигантом российских законов — проверка намечена на февраль 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что Роскомнадзор оштрафовал интернет-компанию Google на 500 тыс. рублей из-за отказа подключиться к реестру запрещённых в России сайтов, чтобы исключать из поисковой выдачи заблокированные интернет-ресурсы.

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