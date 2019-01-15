Медведев перечислил главные риски для мировой экономики

Москва, , 14:51 — REGNUM Высокий уровень неопределенности, масштабная цифровая трансформация и рост протекционизма входят в перечень главных угроз для мировой экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении на Гайдаровском форуме в Москве.

Медведев напомнил, что проблема глобальных вызовов, поднятая первом форуме десять лет назад, и сегодня стоит «в полный рост». Так, высокий уровень неопределенности затрагивает почти все стороны общественной жизни, стремительная и широкая цифровая трансформация несет в себе как огромные возможности, так и угрозы. Так, очень дорого обходится постоянная модернизация.

Другие риски — обострение конкуренции и рост протекционизма, изменение традиционных рынков, например, энергетического, и появление новых; проблемы экологии и усиливающееся социальное неравенство, безработица. Медведев также напомнил о несоответствии между растущим весом развивающихся стран и их вкладом в определении правил международной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев предложил «что-то делать» с абсурдными требованиями, встречаются в той или иной сфере, и привел в пример строгие правила приготовления омлета.

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