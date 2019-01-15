Лукашенко: Суверенитет Белоруссии может оказаться никому не нужным

Минск, , 20:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти должны улучшить жизнь белорусских граждан, сохранив при этом суверенитет страны. Если этого сделать не удастся, то суверенитет Белоруссии будет никому не нужен. Слова Лукашенко приводит сегодня, 15 января, агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, если белорусские власти будут работать эффективно, то никто не сможет сдвинуть их с места. Своей эффективной работой белорусские власти должны обеспечить нормальный уровень жизни для граждан Белоруссии, которые это заслужили. При этом суверенитет Белоруссии должен быть сохранен.

«Я уже об этом говорил. Мы должны быть к этому готовы. Но запомните: никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно. Белорусы заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. В противном случае никому этот суверенитет будет не нужен. Это наиважнейшая задача для всех», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер снова заявил, что 2019 и 2020 годы для Белоруссии будут особыми и крайне насыщенными политическими событиями. Ранее Лукашенко уже говорил об этом и пояснял, что Белоруссию будут «пробовать на зуб».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Белоруссией обострились на фоне нерешенных проблем в экономических отношениях между двумя странами. Лукашенко пытается играть на этих противоречиях, поднимая ставки тем, что фактически обвиняет Россию в желании поглотить Белоруссию. Российские власти неохотно идут на обострение отношений, но тем не менее президент России Владимир Путин уже ясно давал понять, что Белоруссия получает экономическую выгоду от того, что состоит вместе с Россией в Союзном государстве, и это реальная выгода, которую стоить ценить. Глава правительства России Дмитрий Медведев также призвал белорусское руководство ценить поддержку со стороны Москвы.