Москва, 14 января, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Со 2 января 2019 года Турция внедрила государственную онлайн-систему U-ETDS, которая ужесточает правила перевозки иностранных туристов. Это сделано для борьбы с нелегальными перевозками пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

calflier001 Туристические автобусы

Теперь перевозить туристов смогут только те турецкие транспортные фирмы, которые имеют лицензию D-2 (лицензия для перевозки пассажиров).

Компании нужно будет внести в систему подробную информацию о туристе, состоящую из девяти пунктов.

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Если информация не соответствует, то компании-перевозчику теперь грозит штраф в $8 тыс., за повторное нарушение штраф $24 тыс., в третий раз перевозчик лишается лицензии.

В АТОР считают, что от нововведения туроператоры выиграют. Также новая система должна дисциплинировать организованных туристов. Наибольшие проблемы возникнут у туристов, путешествующих самостоятельно.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, в 2018 году в турецкой Анталье отдохнули 4,8 млн туристов из России, что на 26,3% больше, чем в 2017 году.

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