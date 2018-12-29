Санкт-Петербург, 29 декабря, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Главный акцент на встрече полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 29 декабря, был сделан на вопросах развития системы здравоохранения в регионе. Как сообщает пресс-служба полпредства, Александр Гуцан подчеркнул, что в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина органам исполнительной власти Новгородской области необходимо уделить повышенное внимание на решении задач, направленных на снижение уровня смертности.

Szfo.gov.ru Рабочая встреча Александра Гуцана с Андреем Никитиным

По словам новгородского губернатора, деятельность региональных властей направлена на повышение эффективности работы системы здравоохранения. Главная задача — сделать медицинскую помощь более качественной и доступной населению, в том числе и для людей, проживающих в малых населённых пунктах. Никитин рассказал полпреду о развитии мобильной медицины и телемедицины, а также об опыте использования мобильных медицинских комплексов.

Читайте также: Счетная палата: в 19 регионах страны выросла младенческая смертность

А также: Голикова назвала регионы РФ с худшими показателями смертности

Губернатор также сообщил о планах организации отделений эндоваскулярной хирургии в Боровичской и Старорусской межрайонных больницах, а также по их дооснащению необходимой современной медицинской техникой.

«Александр Гуцан рекомендовал проводить более открытую разъяснительную и информационную работу с населением о принимаемых мерах», — отметили в пресс-службе полномочного представителя президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Новгородской области разработало план по снижению смертности в регионе.

Читайте также: Новгородский минздрав разработал план по снижению смертности населения

Однако в ряде районов Новгородской области местные жители восприняли планируемые изменения негативно — так, например, в Шимске местные жители выступают против закрытия круглосуточного стационара местной ЦРБ. Новому министру здравоохранения региона Антонине Саволюк пришлось лично доказывать в суде законность увольнения главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской — смену руководства больницы также объяснили мерами по снижению смертности.

Читайте также: Новгородский суд признал законным увольнение главврача областной больницы