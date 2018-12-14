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Голикова назвала регионы РФ с худшими показателями смертности

Политика

В указанных областях показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские

Голикова назвала регионы РФ с худшими показателями смертности
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Москва, 14 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  Согласно статистическим данным, наиболее высокие показатели смертности в России фиксируются в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях. Об этом заявила 14 декабря вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

В ходе семинара для руководителей законодательных (представительных) органов госвласти регионов России Голикова подчеркнула, что в указанных областях «показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации заявила, что за девять месяцев 2018 года в России фиксируется убыль населения в размере 173,4 тыс. человек.

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