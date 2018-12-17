Новгородский суд признал законным увольнение главврача областной больницы

Великий Новгород, , 21:07 — REGNUM Новгородский районный суд сегодня, 17 декабря, рассмотрел два исковых заявления, связанных с увольнением с должности главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской. Как сообщают «Вести. Великий Новгород», суд удовлетворил иск регионального министерства здравоохранения к областной трудинспекции, которая ранее нашла нарушения в процедуре увольнения Хорошевской с должности и в связи с этим настаивала на незаконности её отставки.

Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк пояснила суду, почему приказ об увольнении Хорошевской был подписан не ею лично, а её первым заместителем Сергеем Колесниковым: руководитель министерства отправилась в служебную поездку в отдалённый Мошенской район. Новгородский районный суд не усмотрел нарушений в процедуре увольнения Аллы Хорошевской и удовлетворил иск регионального минздрава к трудинспекции. Также суд оставил без удовлетворения иск самой Хорошевской к министерству здравоохранения Новгородской области.

Отметим, что в ходе заседания адвокат Хорошевской зачитала суду коллективное обращение сотрудников Новгородской областной больницы в её защиту с подписями на 53 листах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алла Хорошевская, которая занимала пост главного врача Новгородской областной клинической больницы с февраля 2009 года, была отправлена в отставку 15 октября 2018 года, сразу после выхода из отпуска. Решение о смене главврача областной больницы региональный министр здравоохранения Антонина Саволюк объяснила ростом смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо коллектива больницы, в защиту Хорошевской выступили 18 общественных организаций региона. Это увольнение возмутило также депутатов Новгородской областной думы.

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28 ноября исполняющим обязанности главного врача Новгородской областной больницы был назначен 38-летний торакальный хирирг, врач-онколог из Санкт-Петербурга Илья Кяльвияйнен.

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