Счетная палата: в 19 регионах страны выросла младенческая смертность

Москва, , 12:44 — REGNUM Ни один из российских регионов на сегодняшний день не достиг установленных критериев качества медицинской помощи. К такому выводу пришла Счетная палата по результатам аудита исполнения территориальных программ госгарантий оказания гражданам страны бесплатной медпомощи. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба ведомства.

Отмечается, что от 50 до 95,8% составило выполнение показателей 2017 года по снижению смертности в трудоспособном возрасте, снижению материнской и младенческой смертности, повышению уровня удовлетворенности медпомощью, а также по доле пациентов с онкологическими заболеваниями.

В Счетной палате подчеркнули, что вызывает беспокойство и сложившаяся в регионах ситуация с младенческой смертностью: в 19 регионах страны отмечено повышение данного показателя. В частности, более всего младенческая смертность выросла в Адыгее (+45,7%), в Мурманской и Новгородской областях (+38,5% и + 31,8% соответственно).

Кроме того, аудиторами выявлено отсутствие утвержденных стандартов медпомощи по ряду распространенных заболеваний, в частности, по мочекаменной болезни, по железодефицитной анемии, по циститу и другим болезням.