Курган, 1 января, 2019, 19:21 — ИА Регнум. В Курганской области в 2018 году выросло число выявленных коррупционных преступлений. Экономически депрессивный регион содрогнулся от масштабов воровства среди высших эшелонов власти Зауралья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Коррупция зашкаливает

В Курганской области стало больше выявляться преступлений коррупционной направленности. Отмечаются значительные успехи по выявлению взяточничества среди лиц, занимающих серьёзные посты в органах государственной, исполнительной власти и местного самоуправления.

За 10 месяцев 2018 года выявлено 323 преступления коррупционной направленности, что на 15,4% более, чем в 2017 году, когда было 280 преступлений.

Зарегистрировано 136 фактов взяточничества, 149 хищений с использованием служебного положения, пять злоупотреблений должностными полномочиями, 16 коммерческих подкупов, восемь служебных подлогов.

Среди громких обвинений 2018 года — уголовные дела бывших вице-губернаторов Курганской области Романа Ванюкова и Сергея Чебыкина. Также в суде рассматривается дело бывшего руководителя УФНС по региону.

«Всё расхищено, предано, продано, чёрной смерти мелькало крыло», — почти по-ахматовски прошёл 2018 год у бывшего начальника УФСИН по Курганской области Ильгиза И., который второй год отбивается от обвинений в махровой коррупции.

Напомним, что раскрутка дела сотрудников УФСИН стартовала в Курганской области в марте 2017 года. Были взяты под стражу по обвинению во взяточничестве старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН России по Зауралью и директор одной из строительных компаний ХМАО. Тогда же начальник УФСИН по Курганской области срочно подал в отставку. Арест его настиг лишь в ноябре 2017 года.

По итогам 2018 года директор строительной фирмы из Югры был приговорён к трём годам лишения свободы. Он ввёл в заблуждение структуры исполнения наказаний на 47 млн рублей, заменяя дорогие стройматериалы более дешёвыми при строительстве объектов федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, в 2012 году он способствовал в растрате бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области в сумме более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтракта на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района.

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Как сообщает отдел по расследованию особо важных дел СКР по Курганской области, Ильгиз И. обвиняется в совершении трёх преступлений: взятка, растрата и злоупотребление должностным положением. Оперативное сопровождение по уголовному делу Ильгиза И. осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России. Дело рассматривается в суде. Отметим, что утром 19 марта 2018 года был найден мёртвым помощник начальника управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне УФСИН по Курганской области. Его смерть связывают с вышеуказанным делом.

«Благодарности» в пределах разумного?

Весна — время года, когда просыпается природа, когда готовятся семена для посадок на дачных участках, подготавливается рассада. В Курганской области весна началась тоже с посадок, но иных — в места не столь отдалённые. В конце февраля взят под стражу уже экс-руководитель налоговой службы Курганской области Владимир Р. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Владимир Р. получил 500 тыс. рублей от известного курганского застройщика Владимира Б. Заявление о вымогательстве взятки сделал в СКР руководитель строительной фирмы. Бизнесмен пожаловался на несправедливый арест счетов его предприятия и имущества после проверок УФНС, которая «навесила» ему пеней и штрафов на 50 млн рублей. За разблокировку счетов предпринимателю было якобы предложено заплатить весомую мзду. Но позднее суд признал действия налоговой инспекции незаконными. По заявлению застройщика была возбуждена проверка. И следствие считает, что факт взятки всё-таки имел место быть.

Владимир Р. вину отрицает. Утверждает, что он встречался с застройщиком по просьбе одного из членов правительства Курганской области для урегулирования ситуации с огромным долгом по пеням и штрафам, но взятку не вымогал, денег от Владимира Б. не получал.

Также следствие считает, что Владимир Р. практиковал поездки из Кургана в Тюмень к семье за бюджетный счёт.

«По данному факту проведены экспертизы. Сумма ущерба составила более 321 тысячи рублей», — сообщают в СУ СКР по Зауралью.

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«Курганмашзавод», который часто фигурирует в негативной повестке то неуплатой за газ, то близким банкротством, отличился смекалкой руководства. Пресс-служба управления ФСБ России по Курганской области сообщила о завершении предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора ОАО «Курганский машиностроительный завод», начальника 3949 военного представительства Минобороны РФ и его заместителя.

Подполковники Минобороны подозреваются в том, что в январе 2016 года они получили от экс-директора КМЗ взятку в размере 80 тыс. рублей за подписание липовых документов.

Партия современных боевых машин пехоты в рамках исполнения госконтракта должна была быть на отгрузке и проверена на качество. Однако на момент подписания документации БМП не были собраны. Чтобы избежать штрафа за нарушение сроков контракта, исполнительный директор «Курганмашзавода» якобы «уломал» военных за деньги. Только мало кто верит, что высокие военные чины могли соблазниться вышеуказанной суммой. Уголовные дела направлены в Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге для рассмотрения по существу.

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В уголовном деле в отношении экс-начальника испытательной пожарной лаборатории Курганской области не прекращают выявлять новые эпизоды мошенничества. По версии следствия, мужчина проводил фиктивное техническое обслуживание служебного автотранспорта, сообщают в пресс-службе УФСБ России по региону. Таким образом бюджетному учреждению МЧС был нанесён ущерб около 70 тыс. рублей.

Этого же бывшего начальника испытательной пожарной лаборатории Курганской области обвиняют в том, что в течение двух лет он выписывал подчинённым премии, а затем забирал деньги в свой личный карман. Так он якобы получил 270 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

Помимо вышеуказанного, по данным регионального ФСБ, мужчина присваивал бюджетные деньги по фиктивным отчётам по затратам на закупку канцелярских товаров и горюче-смазочных материалов. Подозревают его и в лоббировании интересов коммерческих фирм, продающих и устанавливающих пожарные сигнализации.

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Укрывают налоги, лезут в казну

В экономически депрессивной Курганской области налоговые преступления — важная строка работы силовиков. Перед судом предстал бывший генеральный директор ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения», которого обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия и в неуплате налогов и сборов.

По версии следствия, будучи гендиректором завода, мужчина, имея в распоряжении денежные средства, из личной заинтересованности систематически задерживал выплаты работникам в период с сентября 2013 по февраль 2015 года. И если выплаты производились, то не в полном объёме. Общая сумма задолженности перед 137 работниками организации составила более 10 миллионов рублей.

Кроме того, имея непогашенную задолженность по уплате налогов и сборов за 2013−2014 годы в сумме более семи миллионов рублей, гендиректор давал указания о направлении денег на расчетные счета подконтрольных ему организаций. Тем самым уходил от уплаты налогов.

Напомним, ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» работает в рынке нефтегазового оборудования, выпускает детали и нестандартное оборудование для предприятий машиностроения и металлургии. Также выпускает плунжерные насосы, установки для кислотной обработки скважин, цементировочные агрегаты на шасси грузовиков «Урал» и «КамАЗ».

В конце ноября было возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления руководством ООО «УралСпецТранс». Общая сумма вменяемых сокрытых денежных средств от органов УФНС России составила не менее пяти миллионов рублей. Предполагается, что бизнесмены скрывали финансовые потоки, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, который был обременён инкассовыми поручениями. ООО «УралСпецТранс» занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, а также торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Шокирующим поступком можно назвать трудоустройство сына директора одного из образовательных учреждений Курганской области к себе на работу. Руководитель места, призванного сеять доброе и вечное, смог не только избежать наказания, но и попытался миновать элементарного возмещения материального ущерба, нанесённого бюджету.

Отпрыск директора занимал должности лаборанта, библиотекаря, дворника и уборщика, будучи студентом дневного отделения вуза. Во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения выяснилось, что мастер на все руки никогда там не работал, но получил доход в общей сумме 312 тыс. рублей.

Отдел народного образования администрации Щучанского района обратился в суд с требованием вернуть незаконный доход. Районный суд исковые требования не удовлетворил, так как работа фактически выполнялась — и не важно кем. Чиновникам пришлось искать правду в областном суде. Судебная коллегия Курганского областного суда пришла к выводу, что у суда первой инстанции в данном случае не было оснований для освобождения ответчика от материальной ответственности. Исковые требования о возмещении ущерба удовлетворены, но осадочек, «чему нас учит семья и школа», как говорится, остался.

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В последние дни уходящего года в Кургане заключён на два месяца под стражу инспектор межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. Он обвиняется во взятке на сумму более 200 тыс. рублей от сотрудников дочерней компании «Транснефти».

Окаянные дни заместителей губернатора

Много интересного о коррупции в высших эшелонах власти предстоит ещё узнать курганцам в наступившем 2019 году. Арест двух экс-заместителей губернатора Зауралья во второй половине 2018 года наделал шума в федеральной информационной повестке.

Курганцы — народ терпеливый и против властей, отправивших регион в финансовую пропасть, не бунтуют. Однако любому терпению приходит конец. Дело бывшего вице-губернатора Курганской области Сергея Чебыкина передаётся в суд.

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По версии следствия, ООО «Уральский топливный союз» дважды заявлялся на поручительство совета Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области на предоставление предприятию крупного кредита. Но ООО отказывали по ряду причин. Тогда Сергей Чебыкин подписал распоряжение обязать директора Гарантийного фонда заключить договор поручительства между ООО «Уральский топливный союз» и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей, утверждает следствие.

ООО «Уральский топливный союз» условия кредитного договора по возврату долга не выполнил и расплачиваться пришлось Гарантийному фонду малого предпринимательства Курганской области. Бывший вице-губернатор обвиняется в совершении тяжкого преступления по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет.

Окаянные дни наступили и для бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова, который заключён под стражу до 27 января 2019 года.

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Напомним, Роман Ванюков был задержан 29 ноября сотрудниками УФСБ России по Курганской области по подозрению в получении трёхмиллионной взятки от посредника директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Зауралья. В следственном управлении СКР по Курганской области отметили, что это была лишь часть взятки на общую сумму свыше 26 млн рублей. Против Романа Ванюкова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Остаётся лишь выразить надежду, что уроки 2018 года пойдут должностным лицам Зауралья впрок и коррупционный хоррор в Курганской области прекратится.