В Кургане судят экс-начальника УФСИН региона, растратившего 13 млн рублей

Курган, , 11:10 — REGNUM Первое заседание городского суда по делу Ильгиза Ильясова проходит сегодня, 5 сентября. Бывший начальник УФСИН России по Курганской области обвиняется в растрате бюджетных средств, получении взяток и превышении должностных полномочий. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского суда, рассмотрение дела затянется на несколько слушаний.

По данным регионального следственного комитета, Ильгиз Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных денег, выделенных на строительство многоквартирного жилого дома для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН в селе Иковка Кетовского района в 2012 году. Для этого он вместе с подрядчиком — ООО «ПромНефтеСтрой» — фальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалов. Аналогичную махинацию экс-начальник УФСИН Зауралья провернул в 2015—2016 годах при строительстве СИЗО-1 в Кургане. От застройщика Ильясов получал взятки в виде строительных материалов, на которые построил загородный дом. Он использовал при этом труд заключенных, один из которых сбежал.

Напомним, что уголовное дело Ильясова составило более 50 томов и было направлено в суд в конце июля 2017 года. Месяцем ранее завершилось расследование в отношении его предполагаемого пособника — директора ханты-мансийского предприятия ООО «ПромНефтеСтрой» Сергея Двойникова.

Добавим, по данным картотеки Абритражного суда, в декабре 2017 и марте 2018 года поданы иски о банкротстве компании ООО «ПромНефтеСтрой».